Ha preso il via a Rende, un percorso formativo sui rischi naturali e gestione dell’emergenza per persone con disabilità sensoriale. Il percorso nasce su proposta di Wind’s Rose e UICI (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti) della provincia di Cosenza ed è organizzato dalle associazioni Soccorso senza Barriere e Tutela Civium. A supportare l’iniziativa il dipartimento di protezione civile della Regione Calabria, il dipartimento biologia scienze della terra dell’Università della Calabria, l’ordine dei geologi della Calabria, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la Fand e la Fish Calabria. Scopo del corso è offrire un’informazione-formazione sui rischi naturali alle persone con disabilità e dar loro indicazioni utili su come comportarsi in emergenza. In questo programma rientra l’attività del laboratorio EDRA – Maria Immacolata La Rocca, in cui i partecipanti, più che semplici visitatori, sono chiamati a sperimentare in prima persona, sensazioni ed emozioni legate all’esperienza di un terremoto, ad indagare il fenomeno con esperimenti scientifici e ad imparare giocando come comportarsi prima, durante e dopo un terremoto. Nel percorso sono coinvolti Elena Faraca, Valentino Pace, Martina Parise, Amalia Capocasale, Floriana Madia e Gianfranco Pisano e Francesco Crocco.