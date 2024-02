Una vera e propria agorà, cuore pulsante della città, dove praticare sport ed allenarsi all’aria aperta, ma allo stesso tempo dove incontrarsi, arricchirsi culturalmente e divertirsi. Con l’ok della Conferenza dei servizi si concretizza il sogno per Tropea di avere un’area sportiva polivalente.

È quanto fa sapere il Sindaco Giovanni Macrì esprimendo soddisfazione per questo nuovo risultato che consentirà di recuperare un progetto avviato in passato, ma mai completato e di restituire alla comunità e al territorio un’opera dal valore sociale importante.

Finanziati per 2.4 milioni di euro dal Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale, i lavori consentiranno di completare i lavori iniziati, garantendo la sicurezza delle strutture esistenti, ma aprirà anche le porte alla realizzazione di nuove infrastrutture vitali, come l'area polivalente e i parcheggi.

L'area polivalente – aggiunge il Primo Cittadino - avrà un impatto positivo sull'economia locale, rappresenterà un’attrazione per i visitatori e contribuirà a promuovere lo spirito di appartenenza nella comunità. Inoltre, fornirà opportunità di sviluppo personale e sociale attraverso programmi di formazione, eventi culturali e attività ricreative per tutte le fasce d'età.

La prossima fase del progetto, prevede la messa in appalto dei lavori entro il prossimo mese di giugno e testimonia l'impegno e la determinazione dell’Amministrazione Comunale nel fornire ai cittadini le risorse necessarie per una migliore qualità della vita ed il benessere sociale.