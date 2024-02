Mercoledì 28 febbraio alle ore18.30 presso la sala consiliare del comune di scalea si terrà la presentazione dell’associazione “UNA STELLA PER IL SUD”. "Una Stella per il Sud" è un’associazione no profit, nata dall’idea della presidente, Romana Guerrera, di esaltare la Calabria attraverso l’organizzazione di eventi culturali che portino sul territorio “stelle” del cinema e dello spettacolo.

Nel corso della serata, si parlerà anche del “Gran Galà del Cinema e dello Spettacolo”, in programma a Scalea per il prossimo 20 luglio.

Condotto da Romana Guerrera e dal giornalista, Umberto Labozzetta, il Gran Galà del Cinema e dello Spettacolo, vedrà sul palco artisti dall'importante caratura nazionale e dal notevole talento artistico. Un cast stellare che regalerà al pubblico momenti di grande spettacolo.

"Riteniamo – afferma la presidente Romana Guerrera - che l’evento “Gran Galà del Cinema e dello Spettacolo” possa contribuire a migliorare l’immagine della nostra bella Scalea. La qualità che vogliamo offrire sarà di certo un attrattore turistico, in quanto capace di accendere i riflettori sulla comunità, sul paesaggio e sull’identità del nostro comune. Per questi motivi – prosegue Guerrera - offriamo anche la possibilità alle aziende interessate di usufruire di un importante spazio pubblicitario ed essere presenti in un’area adiacente l’evento con uno stand dedicato al proprio brand".

Dopo la presentazione, saranno consegnate le tessere di socio onorario a tre professionisti che sin dall’inizio, hanno dato all'associazione un prezioso contributo: all’events manager e art director Davide Barletta; al direttore marketing&commerciale di Casa Sanremo, Umberto Labozzetta e alla giornalista di Radio Azzurra, Marianna De Luca.

La serata – fa sapere l’associazione - si concluderà con il taglio della torta per celebrare insieme questo nuovo inizio.