Dopo mesi di stop, per i mondiali, riparte finalmente la stagione agonistica per la pallanuoto femminile. La Olio Igp di Calabria, del presidente Manna, riprende il cammino nel campionato di Serie A1 a Genova contro la Locatelli nell'impianto sportivo Sciorba. Appuntamento sabato alle ore 15. Anticipa il match, la giocatrice Alice Mandelli. “Sabato ci aspetta una partita fondamentale il cui esito ci darà la possibilità di capire concretamente quale sarà il nostro finale di stagione”, afferma. “Giochiamo contro una squadra giovanissima che deve necessariamente fare risultato per evitare la retrocessione diretta, il che significa che sarà una guerra, o almeno questo è quello che ci aspettiamo e per cui ci siamo preparati in questi due mesi di lavoro, finalmente a ranghi completi. La squadra c’è, possiamo fare bene e giocheremo per dimostrarlo”, le sue parole. La squadra di mister Francesco Fasanella si è allenata molto bene in quest'ultimo periodo ed ha ricevuto l'affetto costante dei tifosi. Si riparte, dunque. Obiettivo salvezza.