Si svolgerà nella giornata di venerdì 23 febbraio 2024 ad Altomonte l’Iniziativa “Stelle di Calabria”, che vedrà indiscusse protagoniste della giornata le scolaresche di Altomonte e, in serata, tutti coloro che vorranno scoprire il cielo stellato di Calabria con la prestigiosa guida di Vittoria Altomonte, giovane studentessa calabrese segnalatasi come una delle promesse mondiali della moderna Astrologia.

Nativa di Bova Marina, Vittoria studia presso l’Università di Padova, e per ben 4 anni consecutivi ha vinto il prestigioso riconoscimento internazionale di Astronomia ed Astrofisica del Golden Honour e del National Award.

L’iniziativa, voluta dall’Assessore alla Cultura del Comune di Altomonte dott.ssa Elvira Berlingieri, vuole mettere in contatto gli allievi delle scuole locali con una delle più giovani e brillanti menti calabresi che – come purtroppo spesso succede – per avere spazi ed opportunità devono lasciare la nostra terra. Ed inoltre si vuole stimolare nei giovani scolari l’amore e l’attenzione per le meraviglie del creato e dell’Universo che ci circonda, con tutto il fascino dei suoi misteri.

Nella serata del 23 febbraio è poi prevista una sessione di osservazione del firmamento da uno dei magnifici scorci del borgo medievale di Altomonte, ove - con l’ausilio di telescopi e laser – si potrà scoprire nel corso dell’iniziativa “A passeggio tra le Stelle” le meraviglie del nostro cielo stellato.