L’Organizzazione di volontariato “Salviamo Campana” ha portato a termine il progetto “Solidarietà_Educativ@”. Un lavoro finanziato in base all’accordo di programma tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Calabria ai sensi degli artt. 72 e 73 del Codice del Terzo settore. Un lavoro certosino, garbato, ben strutturato ha consentito di raggiungere i vari obiettivi prefissati dal suddetto progetto. Se n’è parlato nel corso dell’evento finale realizzato, presso l’atelier creativo dello stesso sodalizio campanese, guidato dal presidente Pasquale Gentile. Durante la conferenza conclusiva, coordinata dal sociologo e giornalista Antonio Iapichino sono state sottolineate alla comunità sociale le attività svolte attraverso il suddetto lavoro durato un anno intero. Nel corso della cerimonia il presidente Gentile ha effettuato un excursus sulle attività svolte, evidenziando, fra l’altro le azioni portate avanti nel corso dell’annualità.

Dopo i saluti del professor Gentile, è stato proiettato un video con i momenti salienti vissuti durante il progetto e, a seguire sono state effettuate varie riflessioni sulle finalità e gli obiettivi raggiunti. Nel corso della cerimonia, fra l’altro, sono stati consegnati ai corsisti gli attestati di frequenza ai sei moduli formativi. Inoltre, sono state donate le certificazioni informatiche ICDL e i patentini di pilotaggio del DRONE conseguiti da alcuni partecipanti. Non sono mancati gadgets, oltre a vari portachiavi creati in 3D dai beneficiari. All’iniziativa hanno preso parte i corsisti e le risorse umane coinvolti nel progetto, nonché i soci dell’associazione e tutti gli interessati al lavoro. A frequentare i vari corsi sono stati complessivamente 30 persone, di cui 10 giovani disoccupati. Il progetto ha consentito ai partecipanti una concreta formazione, spendibile, poi, nel mondo lavorativo.

Nel corso della conferenza conclusiva del progetto sono stati evidenziati gli obiettivi raggiunti, attraverso un’attività meticolosa. Un’azione che è riuscita a offrire ai corsisti-beneficiari un’interessante opportunità di crescita formativa e culturale. La stessa iniziativa portata avanti ha consentito ai partecipanti una reale aggregazione sociale e una concreta inclusione. Le figure interne ed esterne coinvolte nel progetto si sono adoperate con spirito di abnegazione affinché tutto andasse per il meglio. Il progetto è stato suddiviso in vari moduli: Elettronico-digitale (Arduino, Stampa 3D, Energia solare, ecc.); Ambiente (Drone, Territorio, ecc); Informatica (Base e Avanzata), ogni modulo viene replicato due volte (da qui Elettronico - digitale 2, Ambiente 2, ecc.). Vi sono stati 10 corsisti per ogni modulo e ogni corsista ha frequentato due differenti moduli. Per la realizzazione del progetto sono state coinvolte varie figure esterne (docenti, tutor e operatori sociali) e diverse risorse umane interne dell’associazione proponente.