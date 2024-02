Il cinema appassiona sempre di più agli attori dell’Associazione di arte e spettacoli “Nella Ciccopiedi” di Cariati a partecipare ai vari cast presenti sul territorio. Il sodalizio partecipa a svariati film e video-musicali. Dal desiderio di produrre un proprio lavoro, la regista Crivaro ha scritto nuove sceneggiature: un nuovo corto e un lungometraggio sui briganti di Calabria. I lavori cinematografici saranno realizzati dall’Associazione “Filareti film”, presieduta da Samuele Filareti, giovane attore che, dopo aver studiato presso l’Actor’s Planet di Roma e aver partecipato a Masterclass e corsi, ha lanciato nel territorio calabrese questo nuovo progetto, accolto positivamente da tutti i soci dell’Associazione “Nella Ciccopiedi”. Il nuovo film lungometraggio “Il coraggio” vedrà la partecipazione di tantissimi attori che, nei panni dei briganti calabresi racconteranno la storia liberamente tratta da episodi realmente accaduti. Il coraggio di una donna, protagonista di questa storia che deciderà di seguire i briganti divenendo la prima brigantessa, che cercherà di vendicare la morte dei suoi amati cercando, con tutte le forze, di allontanare l’oppressore dalla sua terra natia. L’Aps arte e spettacolo “Nella Ciccopiedi” e la “Filareti Film” lavoreranno in sinergia per la realizzazione di queste nuove azioni da realizzare. Le riprese partiranno a breve su tutto il circondario cariatese. Fiducioso per questo nuovo lavoro il giovane Filareti è alle prese con le registrazioni del cortometraggio, “Il rumore della pioggia” che uscirà a breve, proposto in anteprima per le scuole. Il corto racconta, attraverso delle semplici battute, l’inconsapevolezza dei bambini nell’affrontare la Shoah. In particolare narra di un ragazzino, interpretato da Giovanni Verrina, il quale, nonostante le sue difficoltà, solitudine e paure, affronta con coraggio le tante vicissitudini che gli si presenteranno durante il suo stancante cammino.