Servizio Civile universale, sono stati prorogati a giovedì 22 febbraio i termini per presentare le domande. Si ricercano 4 operatori volontari di età compresa tra i 18 ed i 28 anni. L’obiettivo del programma: promuovere una migliore cultura dell’invecchiamento attivo attraverso iniziative inclusive che valorizzino il ruolo ed il contributo delle persone anziane, autentica risorsa, all’interno della proprie comunità. È quanto fa sapere il Sindaco Antonio Pomillo sottolineando che anche per quest’anno l’esperienza formativa sarà promossa in collaborazione con la società cooperativa Taxi Verde.

2 dei 4 posti disponibili saranno riservati a giovani con minori opportunità, vale a dire con un ISEE inferiore o pari a 15 mila euro. Ciascun operatore volontario selezionato sarà chiamato a sottoscrivere con il Dipartimento un contratto che fissa l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio in 507,30 euro.

LA SAGGEZZA DELLA CALABRIA. È, questo, nello specifico il titolo del progetto rivolto ad adulti e terza età in situazioni di disagio.

Per candidarsi i giovani devono essere in possesso della cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea purché regolarmente soggiornante in Italia. Devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda; non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo oppure ad una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

Non possono presentare domanda i giovani che appartengano ai corpi militari e alle forze di polizia; abbiano già prestato il servizio civile nazionale; intrattengano, all’atto della pubblicazione del presente bando, con l’ente titolare del progetto rapporti di lavoro/di collaborazione retribuita a qualunque titolo, oppure abbiano avuto tali rapporti di durata superiore a tre mesi nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando; in tali fattispecie sono ricompresi anche gli stage retribuiti.

Le domande vanno trasmesse entro le ore 14 di giovedì 22 febbraio, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.