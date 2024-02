Offrire ai volontari una cassetta degli attrezzi per portare avanti le attività associative, rendere i volontari consapevoli del proprio ruolo e favorire lo scambio e la conoscenza tra di loro. Sono questi gli obiettivi della formazione di base organizzata, per la prima volta in modo congiunto, dai Centri di servizio della Calabria: CSV Cosenza, CSV Calabria Centro e CSV dei Due Mari Reggio Calabria.

La formazione è rivolta ai nuovi volontari degli Enti di Terzo Settore calabresi ed è incentrata su quattro moduli: gestione amministrativa, progettazione, comunicazione e promozione.

L’attività formativa è realizzata in un’ottica di lavoro in rete tra i Centri di servizio calabresi, al fine di favorire la nascita di servizi integrati, più efficienti e più efficaci con conseguente razionalizzazione dei costi, sviluppo di economie di scala, implementazione della qualità dei servizi e raggiungimento di una fascia più ampia di utenti. L’attività formativa è stata potenziata grazie al supporto della Regione Calabria, intenzionata a rafforzare l’azione del terzo settore su tutto il territorio regionale.

I corsi, gratuiti, sono tenuti dai membri degli staff dei Centri di servizio. Il percorso è strutturato in 12 incontri online della durata di un’ora e mezza ciascuno che si svolgeranno dalle 15 alle 16.30. I primi 50 minuti saranno dedicati alla lezione frontale, gli altri 40 alle domande e riflessioni dei corsisti.

Ci si potrà iscrivere ai moduli completi (Comunicazione – ABC di un ETS – Progettazione sociale – Promozione del Volontariato) o ai singoli corsi. Coloro che frequenteranno almeno 3 moduli oppure 9 corsi riceveranno l’attestato di partecipazione.

Si parte il 13 febbraio con il modulo della comunicazione a cura del CSV Cosenza. Si continua, tra la fine di marzo e il mese di aprile con l’ABC di un Ente di Terzo Settore curato da tutti e tre i Centri di servizio. A maggio ci saranno gli incontri sulla progettazione sociale tenuti dal CSV Calabria Centro mentre a giugno è previsto il modulo sulla promozione del volontariato condotto dal CSV dei Due Mari di Reggio Calabria.

I dettagli dei singoli corsi si possono trovare nell’apposita scheda e le iscrizioni si possono effettuare tramite il modulo sottostante. Gli iscritti riceveranno il link per partecipare ai corsi sulla e-mail che indicheranno nel modulo.