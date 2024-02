Un convegno organizzato dall'Associazione culturale Arci Paeseggiando Aps - Ets è previsto per il 3 febbraio presso la sala ricevimenti “La Perla dell'Esaro” in Contrada Pauciuri di Malvito. Una serata di riflessioni per ricordare che in quest’epoca si deve "pensare globale e agire locale", e che alcuni processi economici, ecologici e sociali possono essere modificati e invertiti solo se si ha la capacità di fare rete virtuosa tra i diversi portatori di interesse, sia istituzionali governativi, che sociali, che culturali, formativi e informativi, che imprenditoriali ed economici. A questo convegno sono stati invitati rappresentanti del mondo istituzionale della Calabria ma anche da fuori regione. Ci saranno infatti protagonisti che verranno dalla Toscana, come Monica Tocchi, giovane Presidente dell'Associazione nazionale Amministratori per l'Ambiente, esperti ambientalisti come il Direttore del Museo laboratorio della Fauna Minore del Parco del Pollino in San Severino Lucano Valentino Valentini ,che viene per l'occasione dalla Provincia di Taranto, l'ing. Nilo Domanico, Project Manager da Corigliano Rossano, il Presidente del Wwf Calabria Citra ed ex Sindaco di Fagnano Castello Giuseppe Rogato. A moderare l'incontro Francesco Lo Giudice, già sindaco della Città di Bisignano e curatore della rubrica giornalistica nazionale Governare Insieme. Tra gli ospiti Fortunato Amarelli, Amministratore delegato della Amarelli Fabbrica di Liquirizia. Contestualmente ci sarà una mostra fotografica di Maria Pia Olive sui cambiamenti climatici. Sono previsti momenti di musica live a cura di Danilo Perticaro, saxofoni, elettronica e media.