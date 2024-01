Nuovo interessante appuntamento promosso dal Rotary Club Cosenza Sette Colli. Mercoledì 31 Gennaio, alle ore 17.30, presso la Sala Convegni “C. De Cardona” della BCC Mediocrati di Rende, si terrà la presentazione del volume di Matteo Olivieri “I banchieri di Cosenza nel Rinascimento. Ascesa e declino delle grandi dinastie finanziarie” (Bartolina Editoria Digitale). L’incontro, con il patrocinio di Regione Calabria, Provincia di Cosenza e Città di Cosenza, vedrà la partecipazione dell’autore, sarà introdotto dal Presidente del RC Cosenza Sette Colli Francesco Bozzo, moderato da Valeria Santoro, giornalista di “Milano Finanza”, e vedrà gli interventi di Nicola Paldino, Presidente della BCC Mediocrati, e di Marcello Malamisura, Direttore della Filiale di Catanzaro della Banca d’Italia. Le conclusioni saranno affidate a Francesco Petrolo, Governatore del Distretto RI 2102.

Nel libro, frutto di una ricerca approfondita, l’autore Matteo Olivieri, economista e docente universitario, descrive l'epopea finanziaria di Cosenza, che nel corso del Rinascimento fu il principale centro bancario a sud di Napoli. L’iniziativa, inserita nel calendario degli appuntamenti del mese di Gennaio, che tradizionalmente il Rotary dedica all’azione professionale, rientra nel progetto “Il Rotary per la Cultura” con il quale il RC Cosenza Sette Colli intende dar spazio ad autori contemporanei che nelle loro opere affrontano tematiche legate al territorio. “Siamo molto soddisfatti per aver organizzato questo appuntamento “ - ha dichiarato Francesco Bozzo, Presidente del RC Cosenza Sette Colli - “attraverso il quale vogliamo far convergere l’attenzione pubblica su un’opera che ci permette di approfondire un aspetto, forse poco noto, della storia della nostra città, che un tempo in ambito bancario fu centro di eccellenza per tutto il Meridione".