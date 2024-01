Ricercatissima a livello internazionale non solo per la bellezza dei suoi paesaggi, per la proposta culturale e per l’attenzione che viene dedicata 365 giorni all’anno alla tutela dell’ambiente, Tropea continua ad essere, anche e soprattutto, una importante fucina pedagogica e di formazione attraverso l’impegno della rete scolastica e delle comunità educanti che fanno, tramite la costante sinergia con l’istituzione pubblica, tutt’uno con lo spirito di condivisione, responsabilità e partecipazione attiva della comunità nell’affermazione del Principato come destinazione ed esperienza culturale ed eco-sostenibile.

È quanto ha dichiarato il Sindaco Giovanni Macrì complimentandosi, in occasione della conferenza stampa ospitata dall’istituto scolastico guidato dal dirigente scolastico Nicolantonio Cutuli con la studentessa Alessandra De Luca, per l’importante riconoscimento internazionale assegnato al progetto MoCRiL (Measurement of Cosmic Ray in Lake) dai Ministeri dell’Istruzione italiano e cinese.

Risultati come questi – aggiunge – trasferiscono un valore aggiunto proprio perché maturati e condivisi in un contesto e fermento culturale che soprattutto negli ultimi anni sta ispirando talento, arte ed innovazione.

L’Istituto, che dopo diverse attestazioni su scala nazionale e comunitaria, ha conquistato il primo premio per la creatività scientifica The 42nd Beijing Youth Science Creation Competition (BYSCC) and The Mini Maker Fair for Students, volerà a Pechino nel prossimo mese di marzo.

L’invenzione, un laboratorio subacqueo che ha l'obiettivo di dimostrare l'origine extraterrestre delle radiazioni ionizzanti presenti nell'ambiente, è stata presentata all'Agenzia Spaziale Italiana ed Europea, risultando come uno dei progetti Best Practice su ESERO; ha registrato l’apprezzamento dell’astronauta Samantha Cristoforetti, comandante dell’agenzia spaziale, in occasione della presentazione MINERVA, al Museo della scienza e della tecnica L.Da Vinci a Milano; ha conquistato la prima pagina della rivista della Società Italiana per la Fisica (SIF). Inoltre, gli studenti di Tropea sono stati premiati come eccellenze scolastiche dalla Regione Calabria, con un viaggio di studio al Parlamento Europeo, a Bruxelles.