Pensa Tu, il Festival della Scienza e delle Curiosità torna in primavera per la sua terza edizione. La manifestazione si svolgerà al Parco Acquatico Santa Chiara di Rende (CS) sabato 23 e domenica 24 marzo 2024. Anche per quest’anno saranno inoltre dedicate due matinée riservate alle scuole, ricche di attività e laboratori, adatti anche ai visitatori più piccoli, che avranno luogo nei giorni 25 e 26 marzo.

Pensa Tu è il primo grande Festival dedicato alla Scienza in Calabria. Nelle precedenti edizioni sono stati oltre diecimila i visitatori accorsi per partecipare all’iniziativa, fungendo inoltre contenitore anche per numerose realtà locali presenti sul territorio calabrese.

Ad oggi, l’evento ha coinvolto più di 50 ospiti tra divulgatori, scienziati e docenti universitari trai i più celebri del panorama scientifico italiano. Insieme a nuovi ospiti del settore, in questa edizione saranno presenti tante mostre collaterali, modelli a grandezza naturale di animali preistorici e contemporanei.

Quattro intense giornate di manifestazione, che doneranno ai presenti l’opportunità di un confronto diretto con alcune tra le migliori realtà scientifiche attualmente presenti in Italia. Si parlerà tanto anche dei nostri mari, degli animali che li popolano e della loro salvaguardia. Tra le attività previste, anche conferenze dedicate all’Intelligenza Artificiale e alle nuove scoperte in continuo sviluppo.