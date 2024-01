Le partecipatissime celebrazioni in onore del patrono San Giovanni Calibyta, confermano il forte spirito di appartenenza che anima la comunità e la sinergia che lega tra di loro istituzioni, mondo della Chiesa e scuola. È quanto dichiara il Sindaco Umberto Mazza esprimendo a nome suo personale e dell’Esecutivo la soddisfazione per l’elevatissimo gradimento che la tre giorni ha fatto registrare. Emozionante e sentita è stata sicuramente l’inaugurazione dell’affresco realizzato dall’artista Natalino Scino dedicato a San Giovanni Calibyta, sarà ospitato dal Monastero delle suore Dehoniane. La tradizionale processione per le vie del centro storico, guidata dal parroco, don Agostino De Natale, è stata molto partecipata. I due momenti di intrattenimento ospitati in piazza dei Caduti con il cantautore calabrese Mimmo Cavallaro e la formazione Medinita hanno attirato la presenza di diversi ospiti anche dall’hinterland. Si è trattato di un evento riuscito – conclude Mazza - anche grazie a quel percorso di collaborazione ormai consolidato tra i diversi attori sociali.