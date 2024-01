In corso le fasi propedeutiche all’avvio del nuovo Servizio di Igiene Urbana nella città di Corigliano-Rossano gestito da Ecoross, azienda operante nel settore dei Sistemi integrati per l’ambiente aggiudicataria dell’appalto. Un progetto ambizioso destinato a cambiare il volto del territorio e che l'azienda, già affermata per la gestione efficace e sostenibile dei servizi ambientali in varie località, si prepara a realizzare con grande entusiasmo e cura dei dettagli. Il Servizio, che sarà uniforme nelle due aree urbane della città, introdurrà una vera e propria rivoluzione nella gestione dei rifiuti.

Già a partire dal prossimo 1 febbraio saranno consegnati a domicilio i nuovi kit per la raccolta differenziata, mentre il 1 maggio 2024 è la data che segnerà l’inizio della nuova era, con l’eliminazione di tutti i cassonetti stradali e l’avvio della raccolta con il sistema del “porta a porta” sull’intero territorio comunale. La decisione di rimuovere i contenitori stradali rappresenta un passo significativo verso una gestione più moderna e sostenibile dei rifiuti con l’obiettivo di incrementare anche il decoro urbano, così come l’implementazione del “porta a porta”, già presente in alcune aree del territorio, mira a promuovere un approccio più responsabile e ad ottimizzare la raccolta differenziata. Tra le novità, inoltre, l’attivazione di un canale Whatsapp dedicato e l’app “Più Differenziata” per avere tutto a portata di click.

"Questa – commenta l’Amministratore Unico di Ecoross, Walter Pulignano - è un'ulteriore sfida importante per l’azienda, chiamata a gestire un appalto imponente nella terza città della Calabria. Siamo pronti ad affrontarla con grande impegno e responsabilità, predisponendo l’impiego di uomini e mezzi adeguati e mettendo in campo tutte le nostre professionalità al fine di garantire livelli elevati di qualità, efficienza ed efficacia nei servizi offerti".

Pulignano sottolinea, inoltre, l'importante ruolo che avranno gli uffici comunali e i cittadini nel successo di questa operazione, evidenziando la necessità di seguire le indicazioni previste dal Progetto messo a punto dall’Amministrazione comunale in sinergia con Ecoross. La collaborazione attiva tra l'azienda e la comunità locale sarà fondamentale per ottenere i risultati auspicati e contribuire allo sviluppo della città di Corigliano-Rossano che, inevitabilmente, passa anche dal benessere ambientale.

Nelle prossime settimane si darà il via a massicce e capillari campagne di informazione e sensibilizzazione al fine di illustrare le principali novità del Servizio.