Un incontro con Gabriele Palermo, docente di scuola secondaria di primo grado in quiescenza e autore del lavoro editoriale “Eravamo Magna Grecia. Protagonisti del Mediterraneo” si è svolto, nei giorni scorsi, nella sala conferenze del Circolo culturale “Zanotti Bianco” di Mirto. L’iniziativa è stata coordinata da Pina De Martino, componente del “gruppo operativo” dello stesso sodalizio storico. Un momento di interazione con il valido autore, che oltre ad aver insegnato per una vita nella scuole statali (prima nella primaria e, in seguito nella secondaria di secondo grado), è un artista, cultore della musica (capace di suonare vari strumenti) in grado di saper trasmettere i suoi saperi ai discenti. “Eravamo Magna Grecia”, infatti, è una sua ricerca, durata diversi anni e, in “maniera semplice e sintetica . ha affermato lo stesso prof. - racconta la storia di quel periodo in cui la Calabria, assieme ad altre regioni del Sud, veniva denominata Magna Grecia, quale culla della cultura greca”. Per il prof. Palermo è importante che soprattutto i ragazzi conoscano un po’ della storia della Calabria Nel corso della manifestazione, oltre a una serie di video proiezioni, la declamazione di una poesia, l’autore ha dato l’opportunità alla folta platea di apprezzare la lira, strumento musicale importato dalla Grecia e degustare del vino aromatizzato come si beveva all’epoca della Magna Grecia.