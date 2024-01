Educare i giovani alle emozioni. Era e deve continuare a essere questa la sfida pedagogica di chi fa ed insegna musica. Per il Maestro Francesco Perri, Direttore del Conservatorio Stanislao Giacomantonio di Cosenza che nell’anniversario del 14esimo anno di vita della Banda musicale Giacomo Puccini Città di Crosia, ha diretto l’Orchestra Sinfonica Brutia per un’ora e mezza di spettacolo e narrazione sulle musiche di Morricone e Palladio, si misura anche in questa direzione la qualità di un progetto. Presentato dal direttore Giuseppe Greco al quale sono stati destinati messaggi unanimi di apprezzamento per la qualità del lavoro svolto, accolto in una nutrita sala del Palateatro Carrisi, l’evento ha visto gli interventi, tra gli altri, del Primo cittadino Antonio Russo che si è complimentato per il percorso avviato ed augurato buona vita ed ogni successo per i progetti a venire; di Antonella Barbarossa, docente di pianoforte al Conservatorio di Cosenza e già direttore del Conservatorio Musicale F.Torrefranca di Vibo Valentia che consegnando le divise ai 10 nuovi membri della Banda diretta dal Maestro Franco Arcangelo ha sottolineato l’importanza di quella che può essere considerata la bandiera della città, opportunità per stimolare il senso di appartenenza; di Annarita Callari, resposanbile amministrativa dell’Orchestra Sinfonica Brutia e responsabile del Teatro comunale Rendano che ha espresso soddisfazione per la riuscita del Concerto e ribadito l’intenzione di organizzare con l’Istituto un evento nell’ambito del centenario dalla morte di Giacomo Puccini e condividendo progetti tra Banda e Orchestra; del senatore Ernesto Rapani che ha elogiato Greco per l’importante contributo formativo che continua ad offrire nel territorio, avanzando la proposta di coinvolgere nel progetto della Banda anche le scuole. Adulti e bambini in qualsiasi momento possono rivolgersi alla segreteria dell’Istituto Donizetti per chiedere di prendere lezioni, totalmente gratuite in questo caso e, una volta imparato lo strumento, entrare a far parte dell’ensemble. Convenzionato con il Conservatorio di Vibo Valentia, l’Istituto Donizetti ha dato la possibilità ai tanti giovani che si sono formati in quella scuola di imparare a suonare un secondo strumento, gratuitamente, per entrare nella Banda. Giovanissimi, oggi molti di quei ragazzini che si avvicinavano a strumenti come tromboni, fagotto e trombe sono professionisti e maestri, che hanno allenato le proprie abilità ed il proprio talento in quell’ambiente utilizzandone anche gli strumenti. Greco ha colto l’occasione per ringraziare quanti in tutti questi anni hanno accompagnato i progressi e la crescita della Banda: da Zoropa produzioni con Roberto Alvaro e Tonino Sorrentino al service di Giuseppe Graziano e Assunta Voltarelli, fino al team di lavoro video e comunicazione di Gg Produzioni, alle famiglie, ai docenti, al maestro Arcangelo. All’evento erano presenti anche don Giuseppe Ruffo, la dirigente scolastica Mirella Pacifico e il maestro Giorgio Scavello. Nel corso della serata promossa per condividere i 14 anni di risultati e di numeri della Banda Musicale G.Puccini Città di Crosia, che ha preso anima e corpo all’interno dell’Istituto Donizetti, nato nel 2006, sono stati consegnati i monili preziosi realizzati dall’orafo Domenico Tordo, la Calabria nel cuore alla Callari e al Maestro Perri e l’Italia nel cuore al senatore Rapani.