di LETIZIA GUAGLIARDI - Per l’anno appena terminato avevo scelto – il 1° gennaio 2023 – la parola SPLENDIOSA, parola inventata da un bambino che frequentava il mio laboratorio di scrittura creativa “Io scrivo con letizia”. Parola straordinaria perché contiene due imperativi potenti: splendi e osa.

Negli anni precedenti avevo scelto: consapevolezza nel 2020, personalità nel 2021 e gratitudine nel 2022.

Ognuno di noi deve avere CONSAPEVOLEZZA del proprio valore. Dobbiamo scoprire i nostri talenti e dobbiamo desiderare di condividerli con gli altri. Dobbiamo avere PERSONALITA’, essere noi stessi e non imitare nessun altro essere umano. Stare all’ombra di qualcun altro non fa risplendere la nostra luce. E dobbiamo allenarci alla GRATITUDINE.

Ogni nuova parola scelta come stile di vita non cancella le precedenti, naturalmente. Tutte insieme devono armonizzarsi in una persona, come gli strumenti di un’orchestra.

E per quest’anno appena iniziato, che parola scelgo?

Considerate le esperienze vissute in prima persona e quelle delle persone che conosco quest’anno la parola scelta è: LOTTARE.

Lottare significa non arrendersi quando si attraversa un momento difficile, non mollare quando subiamo un sopruso o un’ingiustizia, trovare la forza di continuare quando invece vorremmo soltanto fermarci e subire gli eventi, non gettare la spugna anche se ci sembra di aver ricevuto troppi colpi dolorosi.

Perché chi non lotta si preclude ogni possibilità di farcela, ogni più piccola speranza di rinascere o anche solo di riprendere a vivere.

È difficile (ma necessario) lottare per qualcosa in cui si crede, per realizzare i propri sogni, per raggiungere un obiettivo, per sconfiggere una malattia, per superare il dolore di una perdita, per mantenere la propria libertà, per ottenere migliori condizioni di vita e di lavoro ma, quando decidiamo di farlo, dobbiamo essere consapevoli che non sappiamo cosa ci aspetta, dobbiamo farlo e basta, un passo dopo l’altro, con tenacia e determinazione.

Anche nel 2024 facciamo le cose che ci fanno sentire bene, che fanno bene agli altri, che danno uno scopo alla nostra esistenza e che rendono più piacevole il luogo in cui viviamo e lavoriamo.

A questo proposito, ti ringrazio per ogni volta che hai letto un mio post, che hai risposto con un commento, che hai letto i miei libri e hai avuto delle belle parole per me. Soprattutto, per il sorriso che mi hai regalato ogni volta che i nostri cammini si sono incrociati. GRAZIE!

Continuiamo a cercare e a riconoscere la Bellezza, l’amore, la verità e la pace e a fare atti RIPETUTI di gentilezza e di gratitudine, di amore, di verità e di pace. Lottiamo per i nostri diritti e per quelli degli altri, lottiamo per diventare persone migliori perché tante persone migliori migliorano il mondo.

Ognuno di noi è un piccolo Davide e ognuno di noi ha davanti a sé dei Golia da affrontare e sconfiggere.

E teniamolo sempre presente: CHI NON LOTTA HA GIA’ PERSO.

Buon Anno!