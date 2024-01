Gioia, passione e ispirazione. Tre elementi che hanno trovato una superba fusione nel concerto del Virginia State Gospel Choir al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme. E’ stata “La Notte del Gospel” in cui la spiritualità ha trasformato l’iniziale placida atmosfera in un susseguirsi di vivacità e calore, catturando altresì la vera essenza del messaggio cristiano: fede e amore. L’evento, organizzato da AMA Calabria, diretta da Francescantonio Pollice, è sostenuta dal Ministero della Cultura, Direzione Generale Spettacolo e dall’Assessorato Regionale alla Cultura.

Il concerto sold out è stato un condensato di pura classe e di profonde vibrazioni, che hanno saputo condurre nel cuore e nello spirito di un genere musicale che ha sempre avuto l’obiettivo di celebrare e unificare i popoli. La forza del coro è stata quella di mettere in mostra una energia incredibile, che ha in Perry Evans, una presenza determinante, vera forza trainante dell’intero spettacolo iniziato con “Jerusalem”, un brano dal ritmo funk pulsante.

La composizione del direttore del coro ha avuto il merito di dare la scossa giusta al pubblico, che davanti all’invito di alzarsi in piedi e ballare non ha avuto tentennamenti, lasciandosi andare completamente, senza alcuna riserva. Generazioni diverse tutte unite da un groove coinvolgente. Ed era appena l’inizio.

David Bratton, quasi nelle funzioni di un Master of Ceremony, oltre che in quelle di cantante, ha dato una maggiore carica alla fine di ogni brano, presentando con entusiasmo i brani successivi e i solisti. Già dalla prima performance si è potuto comprendere quelle voci avrebbero scaldato i cuori e avvolto in un’aurea piena di colori e spiritualità l’intero teatro. Le armonie del Virginia State Gospel Choir sono state espresse in modo completo e appagante per chi era lì ad ascoltare.

Era evidente quanta gioia ci fosse nel loro modo di cantare, e nel farlo tutti insieme. Ogni esecuzione è stata impeccabile anche nelle armonie più complesse, in cui non hanno mostrato alcuno sforzo. Un collettivo che ha raggiunto vertici espressivi notevoli; il loro live act non ha nulla da invidiare ad ensemble come Sound of Blackness o alle esibizioni del Reverendo Kirk Franklin e di Richard Smallwood.

C’è una incredibile coesione che lega ciascuno di loro alla musica che spazia dal rhythm & blues al soul e, ovviamente, al gospel. Un lavoro curato nei minimi dettagli da Perry Evans che guida il coro con grande destrezza e precisione, dettando i tempi e che con il gesto delle mani, ora veemente ora dolce, sembrava accarezzasse ognuno di loro. Un costante coinvolgimento a cui hanno dato il loro pregevole contributo nella veste di solisti Jason Clayborn, Chiquita Cross, Seth Tiedley, Bernard Walker e, in alcuni momenti, lo stesso David Bratton.