Il movimento, l’attività fisica e la pratica sportiva anche come momento di aggregazione e socializzazione rappresentano la risposta a quella che è una vera e propria emergenza sociale e che riguarda principalmente i giovanissimi. Bisogna fare prevenzione e contrastare disturbi psicologici e del comportamento. Le associazioni sportive in questa sfida che è pedagogica giocano un ruolo importantissimo. Quelle di Cariati si sono riunite in piazza Rocco Trento per la Giornata dello Sport promossa nel contesto di Cittadella in Festa, il contenitore di intrattenimento culturale e sociale messo a punto dalla Gg Produzioni e dall’Amministrazione comunale che animerà il perimetro delle otto torri affacciate sullo jonio fino all’Epifania (6 gennaio 2024). Coordinati da Giuseppe Greco e alla presenza del delegato allo sport Gionatan Cristaldi all’evento hanno partecipato i piccoli atleti dell’Asd Folgore Volley, della Scuola calcio Asd Folgore Cariati, dell’Asd La Sportiva Cariatese, della Scuola calcio AsdD Città di Cariati, dell’Asd Cariati marine Power, della Lega Navale sezione Cariati e della Asd Warpedo Cariati. Ognuno dei rappresentanti delle Associazioni ha raccontato la storia, i traguardi raggiunti e i futuri obiettivi. Ed è stato anche un proficuo momento di confronto con l’Amministrazione comunale per individuare esigenze e migliorare servizi e infrastrutture per il mondo dello sport cittadino e consentire così ai giovani di approcciarsi con maggiore interesse alle attività fisiche.