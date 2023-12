La “Fortitudo 1903” inaugura il Museo dello Sport “Gennaro Portanova”. La cerimonia si svolgerà l’11 gennaio 2024, alle ore 18:00, presso il Centro sportivo “Matteo Pellicone” di Reggio Calabria dove gli invitati potranno ammirare il labaro originale del 1903 (Reperto n°1), i trofei, le coppe, le targhe, le medaglie, i diplomi di merito, i busti in bronzo di Religiosi e Re d’Italia, tutti datati ai primi anni del 1900.

Tra i documenti storici custoditi nella Biblioteca Sociale si potranno visionare le rare fotografie di personaggi, quali il Cardinale Gennaro Portanova (Reperto n°2), il campione mondiale di Lotta Raicevic, altri protagonisti dello sport, la raccolta di riviste specializzate, i libri, i giornali, le tesi di laurea, le pubblicazioni scientifiche, gli elenchi e le tessere di Soci e di Atleti ed i video di gare nazionali ed internazionali di diverse discipline sportive, in particolare della Ginnastica, della Pesistica, del Judo, della Lotta e del Karate, sin dal loro primo riconoscimento da parte delle Federazioni e del CONI.

Tali reperti custoditi dalla “Fortitudo 1903” per oltre 120 anni, riferisce il Presidente Prof. Riccardo Partinico: “rappresentano un valore storico ed artistico unico per la città di Reggio Calabria e rivestono anche un interesse culturale per il loro riferimento con la storia, la religione, la scienza, la politica, la letteratura, la tecnica e la didattica sportiva, quale testimonianza dell’identità nazionale. ”

Il Consiglio Direttivo della “Fortitudo 1903” ha nominato Direttrice del Museo dello Sport “Gennaro Portanova” con annessa Biblioteca Sociale la Prof.ssa Rossella Zoccali, Docente di Storia presso un prestigioso Istituto Scolastico cittadino, anche Atleta, Insegnante Tecnico e Consigliere Sociale della “Fortitudo 1903”.

La “Fortitudo 1903” di Reggio Calabria è il più antico e glorioso sodalizio sportivo della Calabria, unica Società Sportiva della Calabria insignita del “Collare d’Oro CONI al Merito sportivo, fondata il 6 gennaio 1903 dal Cardinale Gennaro Portanova che approvò il progetto salesiano di Don Bosco finalizzato ad avvicinare i giovani allo sport ed offrire loro un modello di vita corretto.