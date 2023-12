Un Babbo Natale che, riflesso sul celebre scoglio di Santa Maria dell’Isola, soffia sulla neve; trenini, soldatini, renne dal naso rosso, Alice nel Paese delle Meraviglie, pacchi regalo e bastoncini di zucchero bianchi e rossi; le slitte con le renne, orsetti polari, igloo e pinguini e poi i preseapi artigianali custoditi negli androni dei palazzi dai portali preziosi, frutto di un’arte che non conosce declino. Tropea Borgo Incantato, ad ogni angolo, continua ad emozionare residenti e cittadini temporanei con le sue luci d’artista e le proposta culturali e di intrattenimento che animerà il salotto diffuso fino all’Epifania.

Dopo il successo registrato, nel giorno dell’Immacolata, in Piazza Ercole, con le performance musicali e travolgenti dei Sound and Beat sui brani degli anni 70’ – 80’, il ritmo itinerante tra trombe e grancasse de I Takabum, il Santa Claus Village, continuano gli appuntamenti.

IL MISTERO DI NATALE. È, questo, il titolo dell’evento che venerdì 15, nell’ambito dell’iniziativa L’ATTESA DIMENSIONE VERA DELL’UMANO promosso dalla Congregazione Nobile dei Bianchi di San Nicola di Tropea sarà ospitato nella Cappella dei Nobili.

STORIE DI PEZZA E IL TRAMPOLIERE. È, questo, il titolo dello spettacolo proposto dal Teatro della Libellula per sabato 16 ore 18 nella sala di Palazzo Santa Chiara. In contemporanea in piazza Vittorio Veneto e piazza Ercole si potrà ascoltare musica live. Domenica 17 l’appuntamento è alle ore 16,30 in Villa Ghirlnda con l’Ape Maya e i Salento Street Band.

XXVIII STAGIONE CONCERTISTICA TROPEA MUSICA. L’Auditorium Santa Chiara ospiterà sabato 23 dicembre, antivigilia di Natale, il concerto del soprano Marta Pignataro, accompagnata al pianoforte da Stefania De Santi che si esibiranno sulle musiche, tra gli altri, di Bellini, Paisiello, Puccini, GLuck. Domenica 7 gennaio sarà Andrea Fucà, al pianoforte a prendersi la scena con l’esecuzione dei brani di Bach, Van Beethoven e Debussy.

Musica live anche venerdì 22, sabato 23 e martedì 26, giorno di Santo Stefano, giovedì 28 e venerdì 29. Mercoledì 27 in Piazza Ercole arriverà la Tabù band.

Sabato 30 dicembre alle ore 18 Palazzo Santa Chiara ospiterà il Concerto dell’Orchestra di Fiati Città di Tropea.

Lunedì 1° gennaio in piazza Cannone all’una di notte si terrà lo spettacolo pirotecnico per salutare il nuovo anno. Musica live tutte le sere fino al 6 gennaio, giorno dell’Epifania con il Presepe Vivente che nel piazzale della Chiesa SS. Annunziata chiuderà la serie delle iniziative.

Le luci d’artista. Ecco dove sono: Piazza Vittorio Veneto, Villa Ghirlanda, Largo San Michele, Via Glorizio, Largo Mercato, Piazza Ercole, Largo Duomo ed il rispettivo Affaccio, piazza Galluppi, Piazza Toraldo Grimaldi, Piazza Municipio, Affaccio Raf Vallone, Largo Ruffa, Piazza Cannone e via Regina Margherita