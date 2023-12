Con l’accensione dell’Albero di Natale in piazza Rocco Trento ed il taglio del nastro delle casette di Natale, si inaugura ufficialmente La Cittadella in Festa, il ricco contenitore di eventi e di intrattenimento che animerà fino all’Epifania il perimetro delle otto torri affacciate sullo Jonio.

Ad esprimere soddisfazione per la qualità delle proposte presentate tanto dagli espositori che dagli artisti è la GG Produzioni che forte di un’esperienza ultradecennale ha curato nel dettaglio il progetto condiviso con l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Cataldo Minò.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI. Sabato 9, alle ore 19 piazza Rocco Trento ospiterà il concerto di Cataldo Perri.

Domenica 10 Dicembre, alle ore 15 lo Spettacolo di burattini in dialetto e giochi per bambini sarà a cura dell'Associazione Karis in Piazza R. Trento. Alle ore 17 il club motociclistico Brutium Bikers Calabria guiderà la visita nel borgo e alle ore 18, in piazza Plebiscito, si potrà ammirare la Quadriglia di Longobucco. Alle ore 19 ci si sposterà in Piazza Trento per lo spettacolo dell’Associazione Stelle danzanti di Adelina Catalano. Lunedì 11 alle ore 18 si potrà prendere parte alla passeggiata nel borgo.

UN MONDO D'AMICIZIA. È, questo, il titolo dell’evento che martedì 12 sarà ospitato alle ore 9,30 dal Museo Civico. L’incontro di dialogo culturale è promosso in collaborazione con l'IIS Cariati e la società cooperativa Fo.Co.

Mercoledì 13, alle ore 17 la piazza Plebiscito, sul corso principale della Cittadella Fortificata Bizantina ospiterà il Fuoco di Santa Lucia a cura della Parrocchia S. Michele Arcangelo

Giovedì 14 alle ore 18 l’Istituto Alberghiero terrà uno show cooking sulle Patate silane. Dopo l’area bimbi alle ore 18, invece, si terrà il Flash mob Breakthechain a cura di Mariagilda Piovaccari in memoria di tutte le vittime di femminicidio. Seguirà la Maxi Tombolata in Piazza Trento.

Sabato 16 alle ore 10 arrivano I giganti di Lauria Nova, Mata e Gritone in costume natalizio. Alle ore 18 in piazza Trento si terrà lo Spettacolo della Scuola di ballo Crazy fitness. Alla stessa ora il MUMAM ospiterà la presentazione del cortometraggio Rosso Malpelo dell'Associazione teatrale Nella Ciccopiedi. Il sodalizio, il giorno successivo, domenica 17, alle ore 18 in Largo Garibaldi, promuoverà lo spettacolo teatrale La piccola fiammiferaia e la magia dell'amore.

Le casette saranno aperte al pubblico tutti i giorni dalle ore 18 alle ore 24, sabato e festivi per l’intera giornata.