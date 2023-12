Dalla tradizione ultradecennale di successo dei mercatini natalizi ospitati nella popolatissima e centralissima Piazza Dante di Mirto al progetto ormai maturo di far diventare Crosia, centro storico della più grande area urbana del basso jonio cosentino, baricentro identitario e distintivo delle prossime programmazioni socio-culturali e di intrattenimento, non solo natalizio. Prende forma CROSIA EMOZIONA, nuovo format identitario di GG PRODUZIONI.

È intrisa di questo obiettivo ulteriore e qualificante la tredicesima edizione dei Mercatini di Natale a Mirto, promossa con il contributo della Regione Calabria, il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e con numerose partnership territoriali.

Ecco la novità. I mercatini di Natale si terranno dalla vigilia dell’Immacolata (giovedì 7) fino a giovedì 21, in piazza Dante, a Mirto; e da venerdì 22 dicembre al giorno dell’Epifania, sabato 6, nel centro storico di Crosia che ospiterà anche un’installazione artistica (dedicata a CROSIA EMOZIONA), utile per scattare selfie e foto ricordo dell’evento.

Cittadella in Festa a Cariati e Crosia emoziona nella città alta e nobile di Mirto. È così – sottolinea Giuseppe Greco della GG Produzioni – che abbiamo voluto legare i due borghi, dove anche i partecipanti al concertone Rai di Capodanno di Crotone, possono pensare di fermarsi per poi raggiungere la Città di Pitagora.

La novità 2023: da venerdì 22 dicembre l’evento si sposterà da Mirto nella magica atmosfera del caratteristico borgo della Valle del Trionto, con le casette di artigiani ed espositori, spettacoli e shopping identitario che animeranno scorci e viuzze attorno alla Torre Campania di San Michele. Qui sarà rinnovata anche l’antica usanza di accendere la focarina.

A presentare la nuova veste di questa speciale edizione 2023 ad associazioni e commercianti riuniti nei giorni scorsi nel Palateatro Carrisi sono stati Giuseppe Greco della GG Produzioni insieme al presidente del Consiglio comunale e delegato al turismo e spettacolo Francesco Russo, che ha garantito il massimo impegno nella ricerca di partner privati per la buona riuscita dell’evento, all’assessore alle attività produttive Giuliana Morrone ed al parroco della Comunità di San Giovanni Battista, don Giuseppe Ruffo. Quest’ultimo promuoverà iniziative solidali e legate al tema sulla pace.

Artisti, commercianti, artigiani e associazioni possono aderire in qualsiasi momento per prenotare un posto nelle caratteristiche casette di legno che saranno assegnate a rotazione. Si potrà scegliere di partecipare a Mirto o nel Centro Storico di Crosia oppure in entrambe le tappe. Le casette saranno aperte al pubblico tutti i giorni dalle ore 18 alle ore 24, sabato e festivi per l’intera giornata.