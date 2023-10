Filiera corta e prodotti a km0 devono e possono essere la risposta sostenibile ed intelligente al carovita. Ormai dovrebbero saperlo anche i bambini: tagliando su trasporto e altri passaggi della catena commerciale, si abbassa il prezzo e si guadagna in qualità e tutela dell’ambiente. Questo cambio di approccio e mentalità per una delle regioni più biodiverse d’Europa dovrebbe essere accompagnato e sostenuto dagli enti locali. Bisogna ritornare a programmare l’economia dei territori: solo in questo modo ci può essere quella certezza del futuro tanto cara all’imprenditoria e rilevante per la crescita dei consumi. È quanto dichiara Luca Fonsi dell’omonima e plurisecolare azienda di Paludi, tra i protagonisti, nei giorni scorsi, insieme a migliaia di agricoltori da tutt’Italia, del villaggio contadino di Coldiretti al Circo Massimo a Roma.