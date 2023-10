“Carlo Borgomeo, nel suo libro, Sud – Il Capitale che serve, condivide la necessità di andare oltre la logica del trasferimento di risorse finanziarie verso il Sud, e di puntare sulla nuova responsabilità sociale e sulla promozione del capitale umano e sociale per scongiurare lo spopolamento delle aree meridionali e la sempre forte emigrazione verso il Nord. Un ragionamento assolutamente condivisibile che noi come associazione da tempo portiamo avanti”.

Sono queste le parole di Gino Sciotto, presidente nazionale F.A.P.I. (Federazione Autonoma Piccole Imprese), il cui messaggio ha aperto i lavori dell’evento di presentazione dell’ultimo saggio di Carlo Borgomeo, tenutosi a Cerchiara di Calabria.

Angela De Angelis, Presidente Medical Center - Cooperativa Sociale, ha voluto sottolineare, proseguendo con il proprio intervento nell’apertura dei lavori, l’importanza fondamentale del ruolo del III Settore nel rilancio del Meridione, esplicando con efficienza ed emozione lo spirito che muove imprese e cooperative sociali, lontane dalla ricerca dell’utile ma vicine al prossimo, al quale tendono, consapevoli della propria valenza, la mano.

L’appuntamento organizzato e promosso da F.A.P.I. in collaborazione con Medical Center Onlus – Società Cooperativa sociale, grazie ad una serie di articolati interventi curati da prestigiosi e competenti relatori, partendo dal volume di Carlo Borgomeo (Esperto di sviluppo locale e politiche di promozione di imprenditorialità, già presidente di Fondazione con il Sud e dell’impresa sociale Con i Bambini, dal 2014 Presidente di Gesac, società di gestione dell’Aeroporto Internazionale di Napoli Capodichino) è stato occasione di una profonda riflessione sul Sud, sull’evidenza del dicotomico rapporto tra investimenti nel Meridione e crescita dello stesso in oltre 70 anni di storia sociale, e sull’importanza fondamentale che ricopre oggi la scelta di proporre una visione che guardi al Terzo settore e all’Associazionismo come paradigma di una fonte di capitale umano e sociale di primo livello. Questa la formula alchemica da evocare per una nuova politica sociale che sia Con il Sud e non solo Per il Sud.

Nel corso dell’evento sono intervenuti Mons. Francesco Savino, Vescovo di Cassano allo Ionio e Vicepresidente CEI – Area Sud, Nicola Paldino, Presidente BCC Medio Crati, Padre Jorge Alfredo Romero, Presidente Associazione Dokita Onlus, organizzazione umanitaria che opera nel campo della cooperazione internazionale allo sviluppo, Ranieri Filippelli, Portavoce Forum Terzo Settore – Area Ionio Pollino, Rinaldo Chidichimo, Presidente Trust Chidichimo e consigliere Fondazione Terzo Pilastro, Francesco Castiello, Senatore della Repubblica e Luciano Ciocchetti, Deputato e Vicepresidente Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati.

Ha chiuso i lavori Carlo Borgomeo che nel suo intervento ha evidenziato come il Sud debba affrontare oggi una nuova sfida: credere negli investimenti legati alle imprese sociali, nel Terzo settore e costruirsi una finestra temporale sufficientemente larga e estesa da raccogliere i frutti di una serie di scelte coraggiose che rifuggano dalle regole del mercato per affidarsi ai principi della crescita sociale di un territorio ricco di possibilità e prospettive.