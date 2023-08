Le suggestioni dell’Inferno dantesco raccontate da uno degli affacci più belli del mondo; performance teatrali a cielo aperto; musica d’autore e jazz al Porto; la Tropea Experience con sua maestà la Cipolla Rossa, eventi e ambasciatori internazionali del gusto e infine il design e la creatività di Materia – Festival in vacanza. Sono, questi, alcune delle emozioni, dei contenuti e delle visioni che per tutto il mese di settembre impreziosiranno la proposta culturale permanente della destinazione Tropea.

DAL 31 AGOSTO AL 3 SETTEMBRE LA 7A EDIZIONE DI TEATRO D’AMARE – Promosso dall’Amministrazione Comunale ed organizzato dall’associazione LaboArt Tropea APS, la quattro giorni anticipata da anteprime, residenze e laboratori coinvolgerà diverse tra le più importanti compagnie di teatro e danza contemporanea a livello nazionale. Le compagnie saranno chiamate a dialogare con i luoghi in cui rappresenteranno i loro spettacoli. Alcuni degli spettacoli saranno pensati e costruiti esclusivamente per Tropea, un’evoluzione del concetto di site-specific che permette ancor di più di valorizzare i luoghi del festival.

DOMENICA 3 E LUNEDÌ 4 SETTEMBRE TORNA ITINERDANTE 2023 – INFERNO SIAMO NOI. L’evento a cura di Eugenio di Fraia e Riccardo Sozzi di Naufraghi Inversi, si terrà nel primo giorno in Piazza Cannone e nel secondo, a Palazzo Santa Chiara. Qui, in particolare, la rappresentazione dei canti dell’inferno dantesco vedrà una sperimentazione in campo teatrale dell’Intelligenza Artificiale.

BLUE CARPET, IL 10 SETTEMBRE JOE BARBIERI QUARTET CHIUDE RASSEGNA AL PORTO. 30 anni di carriera, 6 album di brani originali, due dischi dal vivo e due album-tributo entrambi dedicati ai suoi numi tutelari nel jazz: ovvero Chet Baker e Billie Holiday; artista internazionale che ha collaborato con diversi nomi della musica d’autore e del jazz, da Omara Portuondo a Pino Daniele, da Stacey Kent a Luz Casal, da Jorge Drexler a Hamilton De Holanda, Barbieri chiuderà la rassegna al Porto di Tropea, inaugurata nei mesi scorsi con Chiara Civello e Karima.

LA CIPOLLA ROSSA PROTAGONISTA DE LA TROPEA EXPERIENCE VENERDÌ 22, SABATO 23 E DOMENICA 24 SETTEMBRE. Il Festival della Cipolla Rossa nel primo weekend d’autunno celebrerà l’icona agroalimentare Made in Calabria per antonomasia, attraverso diversi momenti dedicati anche alla tutela dell’ambiente, allo speco alimentare, alla sostenibilità e al rapporto tra cibo e territorio. Protagonisti dei cooking show in Piazza Cannone, affiancati dagli chef calabresi Ercole Villirillo, Luigi Quintieri, Pierluigi Vacca, Giuseppe Romano, Enzo Barbieri, Francesca Mannis l’edizione 2023 de La Tropea Experience, vedrà il ritorno di grandi chef ed ambasciatori nel mondo dell’ingrediente principe della Dieta Mediterranea: da Igles Corelli a Max Mariola, da Hironiko Shoda a Francesco Mazzei, fino a Antonino Esposito. Con loro ci saranno quest’anno anche Cristiano Tomei, vulcanico chef dalle radici toscane, amatissimo volto televisivo e una stella Michelin e Celestino Drago, lo chef amato dalle star di Hollywood, Pioniere della moderna cucina italiana nella west coast californiana.

MATERIA – IN VACANZA. DAL 27 AL 30 SETTEMBRE TROPEA CAPITALE DEL DESIGN. Promossa dagli architetti catanzaresi Domenico Garofalo e Giuseppe Anania di Officine AD, Materia è tra le Manifestazioni più importanti legate ai temi del Design Contemporaneo in termini di ricerca e sperimentazione. Pone l’accento su un nuovo modo di fare design legato all’idea di origini, identità territoriale e slow living.

E A SETTEMBRE TORNA ANCHE LA RASSEGNA RITMI DEL SUD – SAPERI E SAPORI – Fiera dell’artigianato locale e della enogastronomia calabrese con tour turistici, sfilate dei gruppi folkloristici provenienti da tutta Italia, concerti, gastronomia e canti popolari.