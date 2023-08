Dal primo agosto la Biblioteca Nazionale di Cosenza ha una nuova direttrice, la cosentina Adele Bonofiglio che subentra a Massimo De Buono alla guida del prestigioso istituto culturale bruzio. " Siamo particolarmente felici di questa nomina - affermano in una nota congiunta il Sindaco Franz Caruso e la delegata alla cultura, Antonietta Cozza - perché riporta in città una cosentina di grande esperienza con alle spalle un significativo percorso culturale, museale e archeologico che sarà fondamentale per la Biblioteca Nazionale di Cosenza affinchè possa riaffermarsi quale polo culturale attrattivo per l’intera Calabria, in continuità con il lavoro svolto dal direttore uscente Massimo De Buono”. “La Biblioteca Nazionale – proseguono il sindaco Franz Caruso e la consigliera Antonietta Cozza- è unica nel suo genere perché la sua sede include un percorso archeologico rappresentato dagli scavi dell’antica capitale dei Brettii e della Consentia romana, ma anche perché si caratterizza per una collezione musicale tra le più pregiate con oltre 100 documenti originali sul grande compositore italiano Vincenzo Bellini e per una diversificazione di beni di inestimabile valore quale, per fare un solo esempio, un antico violino del Settecento di scuola veneziana, donato dalla famiglia Giacomantonio. Tutto ciò e molto altro ancora hanno fatto della Biblioteca nazionale un punto di riferimento essenziale e sostanziale per il Polo bibliotecario regionale, che la nostra Amministrazione vuole contribuire a tutelare ed a promuovere insieme all’intero patrimonio artistico/culturale di Cosenza. Con la neo direttrice Adele Bonofiglio condividiamo, infatti, l’idea che la nostra Biblioteca Nazionale ha tutte le potenzialità per confermarsi polo culturale attrattivo e propositivo, per cui siamo sin da ora aperti e pronti a sostenere ogni iniziativa volta al raggiungimento di questo obiettivo in un rapporto di sinergia e condivisione”. “Nell'augurare un meritato riposo al direttore uscente, Massimo De Buono- concludono il sindaco Franz Caruso e la delegata alla Cultura Cozza - che ha intessuto un importante rapporto sinergico con la nostra amministrazione consentendoci, peraltro, di partecipare al Bando "Patto per la lettura. I libri camminano" che ha valso a Cosenza un meritato secondo posto a livello nazionale, siamo certi che, con la neoeletta direttrice, continueremo a costruire insieme percorsi partecipati di valorizzazione culturale territoriale e non solo. La Biblioteca Nazionale, del resto , è, per come detto, da sempre un polo culturale attrattivo e propositivo che noi, in qualità di amministratori, vogliamo potenziare in un dialogo costante con la città anche per la sua particolare ubicazione nella città vecchia che è interessata da una progettualità in progress per una sua rinascita e rivitalizzazione".