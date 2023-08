“Prosegue la nostra azione di promozione e valorizzazione del Mab all’interno di un’opera più massiccia e corposa che intendo portare avanti per l’intero patrimonio artistico/culturale di Cosenza”. Lo afferma il sindaco Franz Caruso all’indomani dell’approvazione in Commissione Urbanistica del regolamento che disciplina la gestione e il funzionamento del Museo all’Aperto Bilotti, fortemente voluto dall’assessore all’urbanistica, Pina Incarnato. Il regolamento approvato anche con il voto favorevole del consigliere Luberto è stato redatto con l’indispensabile supporto del dirigente Giuseppe Bruno ed il fondamentale apporto della direttrice del Museo dei Bretti e degli Enotrii Marilena Cerzoso.

“Il regolamento del MAB – afferma il presidente della commissione Urbanistica, Francesco Turco – rappresenta un altro tassello del mosaico che stiamo costruendo per ottimizzare una delle nostre istituzioni turistico culturali più importanti e pregiate. Il MAb, infatti, pur istituito da tempo e rispondente ai principi etici dei Musei definiti da ICOM, fino ad oggi, in assenza di un suo specifico regolamento, non poteva agire in questa direzione per esempio anche solo nella partecipazione di bandi, etc.. In questo contesto mi preme ricordare che stiamo lavorando molto anche per rendere sempre più accessibile e fruibile il Museo, soprattutto, da parte dei giovani realizzando ed attivando nuovi importanti strumenti come, per fare sun solo esempio, il progetto “MAB AR” che abbraccia una sofisticata tecnologia che ha unito la tecnica del 3D con l'Intelligenza Artificiale utilizzando una semplice cartolina”.

“Ringrazio i colleghi consiglieri membri della commissione urbanistica – conclude Francesco Turco – che hanno condiviso il regolamento del MAB e che ora dovrà passare in commissione cultura, presieduta da Mimmo Frammartino per approdare in Consiglio Comunale già nelle prossime settimane”.

Il regolamento che disciplina la gestione e il funzionamento del Museo all’Aperto Bilotti, prevede, tra l’altro, l’istituzione di un Comitato scientifico composto dal Sindaco di Cosenza , dal Curatore artistico, il Dr. Roberto Bilotti Ruggi d'Aragona, da un funzionario della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Provincia di Cosenza, da un funzionario della Direzione Regionale Musei-Galleria Nazionale di Palazzo Arnone e da un docente dell’Università della Calabria. Sarà il comitato scientifico che dovrà ratificare il piano annuale e pluriennale delle attività del MAB, elaborato dal Curatore scientifico ed approvare l’organizzazione di eventi straordinari, la realizzazione di apparati didattici e/o pubblicitari, e tutto ciò che riguarda la valorizzazione del MAB.