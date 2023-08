Il borgo accogliente di San Lorenzo Bellizzi si è fatto palco, e al tempo stesso ha assunto le sembianze di un grimorio antico, pronto ad accogliere e custodire l’incantesimo di parole, gesti e musiche che infusi insieme in una magica serata sul Pollino Orientale, hanno dato vita allo spettacolo teatrale “Re Pipuzzu fattu a mano”, portato in scena da Dario De Luca, Gianfranco De Franco e dalla Regin Orchestra.

La grande interpretazione sul palco dell’istrionico attore ha conquistato la gremita platea, che a bocca aperta si è lasciata condurre dal cantastorie nella sua narrazione dialettale, in cui risate ed emozioni, divertimento e passione, si sono susseguite in un arcobaleno di intenti narrativi, che il pubblico giunto da tutta la provincia di Cosenza e non solo, ha sentito vibrare nel corso di una serata dalla pregnante atmosfera evocativa.

Il teatro naturale del Borgo del Pollinosi è confermato ancora una volta cornice perfetta per sublimare quella atmosfera in cui il fantastico diventa possibile, e il racconto diventa analisi della realtà, e ciò che potrebbe essere e ciò che è si fondono in una danza che intrattiene, diverte, e spinge ad una riflessione non scontata.

La co-produzione di Scena Verticale e Piano B - riconosciuta dalla Regione Calabria a valere sul PAC Calabria 2014-2020 Azione 6.8.3. Eventi culturali 2021 - si è manifestato come un vero proprio racconto nel racconto portando in scena una narrazione onirica attraverso la quale Dario De Luca (regista, autore, attore) e Gianfranco De Franco (polistrumentista, musicologo e musicoterapeuta) narrano la memoria storica del patrimonio culturale calabrese, al fine di provare a leggere meglio la propria terra e il quotidiano, partendo dai racconti popolari.

Alla narrazione, all’immaginazione, al lungo viaggio verso la ricerca dei più reconditi desideri dell’uomo e della donna, si fonde la scoperta della forza interiore di una terra, partendo dalla convinzione che il binomio musica e fiaba costruisce la strada verso la conoscenza.

Il progetto è sviluppato da Dario De Luca, autore della riscrittura e dell’adattamento della fiaba di Re Pepe, nonché regista e attore della piéce, alla quale ha prestato corpo e voce per questo racconto in lingua calabra; Gianfranco De Franco, compositore delle musiche originali e live set di tutta la parte elettronica della sinfonia; Giuseppe Oliveto, arrangiatore, orchestratore e direttore dell’orchestra. La Regin Orchestra è composta da Fausto Castiglione, Antonio Vergine, Carlo Cimino, Checco Pallone, Francesco Montebello, Piero Gallina, Gianluca Grispino.

Lo spettacolo fa parte del cartellone di eventi legati al progetto “La Via del Pollino Orientale - San Lorenzo Bellizzi Borgo Ospitale” - finanziato a valere sul Fondo di sviluppo e coesione per la Valorizzazione dei Borghi della Regione Calabria - che si concentra ancora una volta su quelle buone prassi che rendono accogliente un territorio, prima delle quali è raccontare e proporre, in molteplici forme, la storia dei luoghi che si propongono di ospitare cittadini temporanei provenienti da ogni dove.

Con il successo riscosso da questo spettacolo sulle vette del Pollino Orientale, San Lorenzo Bellizzi si candida a diventare casa del teatro d’autore all’interno del Parco Nazionale del Pollino, quale palco naturale suggestivo ed evocativo.