La maestosa cupola maiolicata della Cattedrale e la secentesca torre campanaria, icone identitarie della cittadella fortificata medioevale, faranno da sfondo, venerdì 28 luglio, dalle ore 21.00, al Concerto per Clarinetto e Piano dei Maestri Domenico Di Vasto e Annalisa D’Astoli, che inaugureranno la prima edizione di “Note sotto le stelle”, l’evento musicale promosso dal Civico Museo del Mare, dell’Agricoltura e delle Migrazioni (MuMAM) di Cariati col patrocinio dell’Amministrazione Comunale e dalla Pro Loco, nell’ambito dell’Estate Cariatese 2023.

La serata si svolgerà infatti sul terrazzo panoramico della sede museale di Palazzo Chiriàci, ed è uno degli appuntamenti del programma “Un’estate al Museo” rivolto, afferma la direttrice Assunta Scorpiniti, ad arricchire l’offerta culturale del MuMAM, con eventi artistici di qualità che possano coinvolgere, oltre al pubblico già fidelizzato, turisti in cerca di esperienze culturali e i tanti calabresi rientrati per le vacanze.

Previsti oltre ai saluti istituzionali, un repertorio di brani che spazia dalle più belle musiche da film di autori del calibro di Morricone, Piovani, Bacalov, alle melodie eterne di grandi compositori come Brahms, Mascagni, Puccini, fino ai classici della tradizione napoletana.

Due giovani lettori, Donatella Filardo e Davide Santoro, offriranno intermezzi letterari dedicati alla notte, alla luna e alle stelle, in omaggio al notturno splendido che si può godere dal luogo dell’evento.

Importante sottolineare il legame speciale che i due musicisti ospiti hanno con Cariati, in quanto docenti di strumento presso il locale Istituto Comprensivo; ma sono anche artisti di notevole valore.

Domenico Di Vasto, diplomato in clarinetto al conservatorio “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza, è stato primo clarinetto di diversi complessi bandistici di Puglia e Abruzzo e nell’ Orchestra di Fiati della “Provincia di Cosenza”. Durante gli anni di studio accademici è stato 1° Clarinetto dell’Orchestra Sinfonica e dell’Orchestra di Fiati del Conservatorio di Cosenza con le quali si è esibito in numerosi concerti. Ha fatto parte dell’ Orchestra “Sinfjonica” diretta da Rosario Raffaele. Autore e compositore di diversi brani per Banda, la sua musica è oggi eseguita da molte formazioni bandistiche e Orchestre di Fiati di molte regioni del sud Italia. Ha diretto l’Orchestra di fiati Città di Castrovillari ed ha fondato con altri colleghi musicisti l’Orchestra di Fiati “Magna Graecia”. Dal 2014 è Direttore dell’Associazione Musicale De Bartolo città di Corigliano Rossano.

Annalisa D’Astoli ha compiuto gli studi musicali prima presso l’Accademia musicale “F.S. Salfi” e poi al Conservatorio di Musica “S. Giacomantonio” di Cosenza. Ha partecipato a concorsi e rassegne musicali nazionali ed internazionali classificandosi sempre fra i primi posti. Suona come solista e in formazioni cameristiche per diverse associazioni e manifestazioni. Nel 2006 ha partecipato alla “Decima stagione concertistica giovani talenti del Teatro Diana” di Napoli. Ha frequentato numerosi corsi di perfezionamento e collaborato con l’Associazione “R. Leoncavallo” di Montalto Uffugo (Cs) nella rappresentazione dell’opera “Suor Angelica” di G. Puccini in veste di assistente musicale. Dal 2011 tiene concerti di musica classica napoletana e anche lirica accompagnando al pianoforte il mezzosoprano Sabrina De Rose in diversi luoghi della Calabria. Ha approfondito e prosegue gli studi del clavicembalo e della musica antica presso il Conservatorio di Cosenza.