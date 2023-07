Nei giorni scorsi L'Age, Associazione genitori, sezione 'Jonio cosentino', ha realizzato un evento sulla violenza scolastica. Agenzie educative a confronto. L'iniziativa, che si è svolta presso una struttura turistica di Mirto, ha visto la partecipazione attiva di vari rappresentanti delle istituzioni e professionisti, fra cui, Davide Tavernise, consigliere regionale della Calabria, Vittoria Paletta, presidente Age "Jonio cosentino", Paola Nigro, assessore alle Politiche sociali del Comune di Crosia, don Giuseppe Ruffo, parroco della parrocchia “San Giovanni Battista” di Mirto Crosia, nonché assistente spirituale dell'Age locale, Angelo Cosentino, presidente provinciale dell'Ancri e Dario Giannicola, presidente nazionale dell'Assapli. Durante l'evento, moderato dalla vice presidente Age, Maria teresa Cosentino, è stato evidenziato che è fondamentale porre attenzione alla violenza nelle scuole. La necessità, cioè, di sensibilizzare e creare una rete tra scuole, associazioni, professionisti e famiglie. Nel corso dell’incontro sono intervenuti diversi esperti del settore, tra cui, Mirella Pacifico, dirigente dell'Istituto comprensivo di Mandatoriccio, Sergio Caruso, psicologo e criminologo, responsabile del master in criminologia clinica e del corso di alta formazione per operatori di ascolto per vittime di violenza, Luigi Bloise, responsabile dell'area del trattamento presso la Casa Circondariale di Castrovillari, Anna Blaschi, pedagogista e docente specializzata in criminologia, Alessandra Mazzei, docente di scuola secondaria di secondo grado, e Marianna Andreoli, assistente sociale specializzata in criminologia e scienze forensi. L'evento è stato allietato dalle esibizioni dei pianisti Cristina Graziano e Francesco Pometti, nonché dalle splendide voci dei cantanti Giovanna Pia Graziano e Francesca Campana, giovani talenti che studiano presso l’Istituto Donizetti di Mirto.