Il fine settimana scorso ha visto la città di Catanzaro come vera e propria capitale degli Architetti del sud Italia. Tutti i presidenti degli Ordini di questa area geografica si sono dati appuntamento sabato 1 e domenica 2 luglio nel quartiere lido del capoluogo di regione Calabrese, per il 1° Coordinamento degli Ordini degli Architetti P.P.C. del sud Italia. Una occasione inedita che ha visto protagonista l’Ordine di Catanzaro, tra i fondatori di questo Coordinamento, ad ospitare i presidenti degli Ordini degli Architetti di Calabria, Sicilia, Puglia, Campania e Basilicata, per la prima volta seduti ad un tavolo appositamente convocato, a discutere un denso Ordine del giorno, fatto di riflessioni in tema del prossimo Testo Unico dell’edilizia, del codice dei Beni Culturali e dell’ordinamento della professione, oltre ad approfondite analisi sulle posizioni del Coordinamento all’Interno della prossima Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti P.P.C. programmata a metà luglio a Roma. Gli Ordini del Sud, così confederatisi alla ricerca di fattive soluzioni ai comuni problemi delle aree del sud Italia e dei professionisti che vi operano, lavorano da oltre un anno per poter parlare con voce unica alle istituzioni nazionali. La scelta di Catanzaro come sede per questa prima riunione pone indiscutibilmente il capoluogo di regione Calabrese come pietra miliare per il Coordinamento che vede partire da qui nuove proposte per gli Architetti del sud affinché le istanze di questa metà della nostra nazione vedano un più coeso sistema di tutela ed una nuova fucina di proposte per la comunità degli Architetti. I lavori sono stati diretti dal Coordinatore arch. Francesco Livadoti, presidente dell’Ordine di Crotone, che da qualche mese è subentrato, nel quadro dell’annuale rotazione degli incarichi, all’arch. Raffaele Cecoro, presidente dell’Ordine di Caserta. Grande soddisfazione per il presidente dell’Ordine di Catanzaro, arch. Eros Corapi, che ha coordinato lo sforzo di tutto il Consiglio dell’Ordine di Catanzaro per la realizzazione di questo memorabile evento. Palese la soddisfazione di tutti i presidenti convenuti, che hanno potuto godere dell’accoglienza calabrese, concentrandosi sui temi di cui all’Ordine del giorno. Dall’intenso e proficuo lavoro di questa due giorni è nato un pregnante e significativo documento di sintesi che gli Ordini degli Architetti del Sud Italia ratificheranno nei prossimi giorni e sosterranno in seno alla prossima Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti P.P.C. italiani di Roma.