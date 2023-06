Per il decimo anno consecutivo Crosia ha ottenuto la Bandiera Verde. Una serie di fattori hanno determinato il riconoscimento da parte dei pediatri italiani. La cittadina ionica, con il suo lungomare Centofontane, si conferma sempre di più punto di riferimento per il turismo a misura di famiglia. “La bandiera verde assegnata dai Pediatri italiani, per il decimo anno, conferma che il nostro mare e la nostra spiaggia sono a misura di bambino – ha commentato il sindaco Antonio Russo - per la qualità delle acque, ma anche per la cura e la manutenzione della spiaggia e del lungomare. Anche quest’anno siamo tra i primi comuni intervenuti con la pulizia e il livellamento della spiaggia, per garantire immediata fruibilità del mare, cercando di anticipare il più possibile la stagione estiva, nonostante il meteo non sia stato dalla nostra parte. A prescindere da questa eccezione, crediamo che serva, anche in questo senso, un cambio di rotta e di mentalità. Prendendo spunto dalla Puglia, dalla Sicilia, così come dalla Grecia e da tanti altri luoghi ad alta vocazione turistica, dovremmo cercare di estendere la stagione turistica da maggio, almeno fino a ottobre”. Partendo da questi presupposti il Primo cittadino ha evidenziato che sono stati effettuati interventi “anche con piccole operazioni di restyling e manutenzione, a partire dalla nuova illuminazione, passando dai tanti interventi di decoro urbano e verde pubblico e infine, non per importanza, l’approvazione del Piano mare che garantirà, nel prossimo futuro, uno straordinario sviluppo del Lungomare, con la creazione di nuove strutture turistiche e ricettive, che daranno il definitivo start al boom turistico del nostro territorio”.