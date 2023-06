È un “viaggio nella memoria” quello che l’associazione Con Paola di Marano Marchesato ha compiuto quest’anno, coinvolgendo in diverse attività e laboratori i ragazzi con disabilità. Venerdì 23 giugno, alle 18, al salone polifunzionale di Marano Marchesato, la Compagnia teatrale “La Scuola di ConPaola” lo porterà in scena. Si tratta di uno spettacolo teatrale in lingua dialettale.

“Il nostro viaggio è iniziato nel mese di settembre 2022 e ci ha portato indietro nel tempo, a come si viveva circa sessanta anni fa, e forse anche di più, a Marano Marchesato e in tutti i piccoli centri della Calabria – ha dichiarato Rosaria Morrone, presidente dell’associazione – i protagonisti di questo evento sono i ragazzi, gli operatori ed i volontari del centro diurno per disabili Tenuta”.

Con Paola utilizzerà la formula del “cine-teatro”, ovvero una rappresentazione che vedrà alcune delle sue parti proiettate ed altre, invece, realizzate dal vivo. Questa scelta ha fatto sì che tutti i ragazzi potessero partecipare allo spettacolo ed esserne protagonisti, ponendo sotto i riflettori tutti i miglioramenti acquisiti, frutto di un lavoro fatto con dedizione, continuità e tanto amore.

La manifestazione si aprirà con le poesie in lingua dialettale di Edda Gentile e Ferruccio Greco. Seguirà l’atto unico “A vrascera” con la partecipazione di Amelia Bilotto, Lorenza Cartaginese, Angelo Chiappetta, Emilia Chiappetta, Massimo Cistaro, Vincenzo Greco e Valeria Sicilia. Conduce Alessandro Giordano con ospite Pino Artese.