Come avvenuto per gli incontri precedenti, anche il quinto appuntamento della stagione concertistica ‘Euphonia music festival’ ha letteralmente incantato il numeroso pubblico giunto nel centro storico di Crosia per il concerto “Le blanc et le noir”, un progetto di caratura nazionale dedicato alla mitica Coco Chanel.

Grazie a un’azione sinergica con Ama Calabria e il patrocinio del Comune di Crosia, nell’antico borgo della cittadina ionica si sono esibiti artisti di fama internazionale quali il flautista Giuseppe Nese, la pianista Gabriella Orlando e l'attrice Ivonne Grimaldi.

Un lavoro profondo e introspettivo sulla poliedrica personalità della celebre stilista, icona di bellezza e libertà.

“Il direttore dell’Accademia Euphonia, il maestro Salvatore Mazzei, da anni, grazie alla sua immensa passione e con disarmante umiltà - ha affermato il dottore Eugenio Madeo, proprietario del suggestivo ‘Museo del pane’ che ospita i concerti - sta abituando la nostra città all’ascolto di musica di grande spessore. Questa drammaturgia in musica sulla mitica Coco Chanel ha regalato momenti di grande emozione e reale commozione”. E ha aggiunto che tali eventi rappresentano “un ottimo biglietto da visita per i residenti e i gentili ospiti che scelgono questo territorio per le proprie vacanze estive”.

I prossimi eventi della stagione concertistica Euphonia saranno, in ordine di tempo, domenica prossima, 18 giugno, alle ore 18.30, con il duo Giulia Pollice (soprano), Antonio Matarazzo (pianoforte) e il 23 luglio con il duo pianistico Giuseppe Fusaro e Clarissa De Rosa Arcuri (prenotazione posti gratuita al numero di telefono 333.46.28.703).

Intanto, all'interno dell'Accademia sono giorni di studio intenso, in vista degli esami al Conservatorio di Vibo Valentia (con cui l'Accademia Euphonia è convenzionata).

Fervono, inoltre prove e preparativi per i saggi e gli spettacoli di fine anno che vedranno protagonisti gli oltre centocinquanta allievi della scuola.

“Anche quest'anno – ha commentato il direttore Salvatore Mazzei - metteremo in scena cinque serate di musica interamente dedicate ai nostri allievi, affinché – ha spiegato - tutti possano esprimere al meglio il loro talento e le loro emozioni”.

Per il mese di agosto, invece, sono in programma la seconda edizione del suggestivo concerto all’alba e i concerti estivi dell'Orchestra di fiati “Franco Rizzo”, diretta dallo stesso maestro Mazzei.