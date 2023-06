Con il motto: "La natura ci nutre, ci veste e ci colora", il maestro Filippelli, nativo di Bocchigliero (CS) ma residente da più di 40 anni a Mirto Crosia dove vive e lavora nella ricerca tessile, gestendo uno Studio tecnico tessile di consulenza, analisi, perizie, insegnamento e progettazione tessuti, nei giorni scorsi ha partecipato alla due giorni di "Incontri di gusto, diversamente Calabria". Una manifestazione, ideata e organizzata da Marco Guido, nell'ampio giardino di casa Guido a Torano Castello Scalo. Per il secondo anno consecutivo Marco e il suo staff sono riusciti a riunire più di settanta aziende, provenienti da tutta la Calabria, vere eccellenze produttive artigianali, di arte e di servizi, che hanno attratto un folto e interessato pubblico. Testimonial dell'evento è stata la bravissima e bella attrice cosentina Caterina Misasi. Tra tutti gli espositori che hanno presentato eccellenti prodotti enogastronomici, cosmetici naturali e opere artistiche, Il maestro Filippelli ha allestito uno stand particolare e variopinto che ha sedotto l'occhio e la curiosità dei visitatori. Sul tavolo facevano bella mostra un campionario multicolore di pigmenti naturali estratti da piante autoctone, per tingere filati e tessuti, come: clementine, liquirizia, arancio, castagno, camomilla, noce, alloro, mirto, barbabietola rossa e tanto altro. Unitamente a questa sorta di farine colorate vi erano anche una serie di matasse di ginestra, di seta e di lana, tinte con le stesse piante tintorie che formavano un arcobaleno di nuance di colori pastello, riposanti per gli occhi e tranquillanti per i sensi. Il maestro Filippelli non solo tinge i filati con le piante e con lo scarto della frutta, ma si produce gli stessi filati naturali senza alcun inquinamento, come la ginestra, la seta e la lana, con i quali progetta e crea tessuti artigianali molto particolari anche per famose case di moda. Il successo e l'interesse per il lavoro del maestro e perito tessile P. Filippelli è stato testimoniato, durante l'evento, dalla moltitudine di persone comuni, studenti e professionisti che si sono intrattenuti con l'esperto chiedendo curiosità e notizie tecniche. Non sono mancate interviste televisive. Con alcuni visitatori interessati si sono, inoltre, prospettate collaborazioni di lavoro e corsi di formazione nel settore tessile e tintorio. Il maestro Filippelli ha evidenziato che per studenti e laureandi in fase di stesura di tesi nel settore tessile/moda, offre, a titolo gratuito, consulenza e lezioni.