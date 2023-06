Si avvia alla fase conclusiva il restyling architettonico e di design progettato per la piazza più importante del salotto diffuso di Vakarici, intitolata a Pasquale Scura al quale si deve la formulazione giuridica nazionale Italia una ed indivisibile e, per questo, censito tra i Marcatori Identitari della Calabria. A darne notizia è il Sindaco Antonio Pomillo. Sono in fase di completamento i lavori del nuovo e moderno campanile con annesso orologio. L’opera – aggiunge - fa parte di una più profonda attività di restyling che l’Amministrazione Comunale ha avviato per restituire luce, spazi, decoro, bellezza e solennità all’agorà cittadina. Nei mesi scorsi le antiche campane della Chiesa del Rosario sono state ricollocate nella loro originaria posizione: nella nicchia sopra la Chiesa che è stata già oggetto, insieme alla Piazza, di una profonda ristrutturazione e riqualificazione.

Per non privare la comunità dell’orologio – ribadisce il Primo Cittadino che inviterà il territorio all’evento inaugurale – si è pensato ad una soluzione contemporanea, poiché qualsiasi richiamo all’antichità sarebbe risultato falsato e fasullo come il campanile precedente, risalente agli anni ’70, di un’epoca più recente. La torre campanaria – conclude Pomillo – è una nuova opera che restituisce prestigio alla nostra comunità e che, nonostante le sue forme innovative e moderne, si incastona perfettamente con lo storico contesto urbano.