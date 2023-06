Con rilievo, parterre, prospettiva ed ambizione a tutti gli effetti internazionali, la speciale Edizione 2023 del Tropea Film Festival (TFF), promossa dal suo direttore artistico Emanuele Bertucci e che a distanza di 11 anni dall’ultima edizione organizzata con successo dal giornalista Bruno Cimino ritorna e si presenta come nuova esperienza, in altra veste e con proposte nuove e contenuti originali, è candidata di diritto ad inserirsi nel ventaglio dei diversi eventi di qualità che distinguono e ritmano l’attenzione mediatica e turistico-esperienziale sulla nostra destinazione.

Ne è convinto il Sindaco Giovanni Macrì sottolineando, a pochi giorni dalla presentazione ufficiale della kermesse dedicata a Massimo Troisi nel 70esimo anniversario della sua nascita, la condivisione dell’Amministrazione Comunale rispetto anzi tutto al metodo di lavoro messo in campo dagli organizzatori per far esplodere questa nuova, bella e forte manifestazione dal prevedibile grande ritorno in termini di marketing territoriale; un evento che con senso e coerenza – scandice – tradurrà la naturale e storica vocazione di Tropea, terra natale di Raf Vallone, come set privilegiato per produzioni cinematografiche di successo mondiale, così come consacrato anche in questi primi mesi dell’anno.

Tra i valori aggiunti del TFF 2023, in programma da lunedì 26 giugno a domenica 2 luglio – prosegue – vi è sicuramente l’attenzione posta alla formazione ed in generale al confronto critico e culturale nel cui segno si articoleranno, in aggiunta alla proiezione dei corti in gara ed alle sessioni serali con spettacoli, talk e premiazioni, anche masterclass e presentazioni di libri; un taglio quindi anche pedagogico e sociale – spiega – che, in linea con gli obiettivi generali portati avanti dal nostro esecutivo, ambisce ad elevare continuamente il livello diffuso dell’offerta in senso lato turistica.

E vi sono poi altri tre aspetti – continua il Primo Cittadino – che connotano positivamente, alla sua vigilia, l’esordio di fatto di questa nuova ed importante vetrina internazionale per il Principato: da una parte, il tangibile entusiasmo che fa da vero e proprio motore al gioco di squadra messosi in moto per la migliore realizzazione di tutte le tappe e di tutte le declinazioni, svelate ma alcune ancora inedite, dell’iniziativa; dall’altra, la rete di partnership prestigiose ed autorevoli che impreziosiscono l’impegno condiviso da tutti e dall’Amministrazione Comunale per questa nuova e straordinaria occasione non solo per Tropea ma per l’intera Calabria: da quella confermata col Maestro Orafo Michele Affidato, cittadino onorario di Tropea che ha realizzato il logo ufficiale del TFF a quelle con Trenitalia, al Giffoni Film Festival all’Atelier Neri la cui nuova poltrona Limited Edition, battezzata Tropea, sarà presentata alla mostra internazionale Paris Expo Port de Versailles in Francia a novembre; infine, la capacità di coinvolgimento dei siti icona principali del Principato, da Palazzo Santa Chiara all’Antico Sedile alla Cappella dei Nobili, come location e set di questa bella pagina di e per il cinema e con ospitalità da tutto il mondo che ci apprestiamo a vivere ed a condividere.