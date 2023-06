Strategica, vitale e unica strada di collegamento per i centri dell’entroterra della Sila Greca verso la costa, finalmente la Ss 531 è stata messa in sicurezza e resa percorribile nel tratto tra Mirto e il bivio di Caloveto. Ad esprimere soddisfazione per questo importante risultato che fa seguito alle diverse richieste di intervento e manutenzione sollecitate dall’Amministrazione Comunale è il Sindaco Umberto Mazza che coglie l’occasione per ringraziare il management di Anas Calabria per aver recepito le indicazioni del territorio. Otto mesi fa il Primo cittadino aveva trasmesso alla Società un report dettagliato sulle condizioni di estrema precarietà e pericolosità della Statale 531, sottolineando le criticità che si evidenziavano sia nella segnaletica verticale, in alcuni punti completamente avvolta dalla vegetazione, che sul fondo stradale con pericolosissimi avvallamenti e restringimenti causati da cadute di massi o piccole frane. Oggi – conclude Mazza – quelle criticità sono state tutte risolte: è stata sostituita la vecchia cartellonistica stradale, è stato bitumato l’intero tratto da Mirto a Caloveto ed è stata ridisegnata la segnaletica orizzontale.