Continua la promozione della Calabria in Costa Azzurra. In occasione della Festa della Repubblica, il 2 Giugno, la linea 1 della rete tranviaria che collega la parte nord con la parte est della Città di Nizza, si è trasformata in un incantevole viaggio attraverso le destinazioni più spettacolari del Belpaese. Tropea, ormai destinazione e testimonial del Made in Italy nel mondo, è tra queste. Si tratta di uno degli importanti ed ulteriori esiti dell’attività di promozione e marketing territoriale messi in campo dal Sindaco Giovanni Macrì attraverso la proficua collaborazione con la Camera di Commercio Italiana a Nizza che sta promuovendo l’iniziativa e la destinazione Calabria sulle proprie pagine ufficiali. La cartolina del Principato, con il celebre scoglio di Santa Maria dell’Isola viaggerà sui tram di Nizza per oltre 2 settimane sulla frequentatissima e strategica Linea 1, su un percorso di 9,2 km con prima partenza da Henri Sappia alle ore 4:25 ed ultima da Hôpital Pasteur, alle ore 1:35. I tram si spostano ad una frequenza media di 4 minuti per 21 ore al giorno, passando dal centro della città da Avenue Jean Médecin e Place Masséna. Insieme a Tropea sui mezzi nizzardi sono presenti con le loro cartoline anche le destinazioni di Livorno, Parma e Sorrento, tra le città del progetto 10 Comuni della Camera di Commercio Italiana a Nizza.