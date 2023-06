di ANTONIO IAPICHINO - L'Asd Mirto Crosia celebra una stagione calcistica da incorniciare, coronata dal trionfo nei Playoff di Prima Categoria e dalla conquista del Campionato di Promozione Calabrese. Dopo aver combattuto strenuamente in ogni partita e aver superato i playoff con maestria, i guerrieri calcistici della cittadina ionica hanno guadagnato la tanto agognata salita di categoria. Per di più la squadra ha brillato anche in Coppa Calabria, dimostrando il suo valore e la sua competitività. Con uno spirito battagliero e un calcio spettacolare, ha sfidato avversari temibili arrivando a un passo dal conquistare il titolo perso solo nella finale.

Ai responsabili della società non sono mancate parole di ringraziamento verso i propri giocatori. "Siete stati degli autentici campioni, sfidando ogni avversità con coraggio e determinazione. Ogni passo, ogni gol, ogni azione sul campo è stata una dimostrazione di impegno e passione. Siete diventati degli eroi per la nostra comunità e per tutto il territorio". E ancora. Un plauso speciale "al nostro stimato Mister Carmine Mingrone, che ha lavorato instancabilmente per plasmare la squadra e portarla a nuove vette. La sua dedizione, la sua competenza e la sua visione hanno trasformato i nostri ragazzi in una macchina da gol e successi. Grazie anche a Natale Tedesco, coordinatore dello staff tecnico, che con la sua esperienza e preparazione ha dato un supporto importantissimo alla squadra".

La società, inoltre, ha espresso gratitudine nei confronti dell'Amministrazione comunale di Crosia e in particolare verso il Presidente del Consiglio comunale e delegato allo Sport, Francesco Russo. "Il suo incessante sostegno e supporto è stato fondamentale per la nostra crescita e per il raggiungimento dei nostri traguardi". Parole di ringraziamento anche verso gli sponsor e soprattutto verso i tifosi che hanno dimostrato di essere l'anima pulsante del club. "Le vostre voci, i vostri cori e la vostra passione sono stati un combustibile essenziale per il successo della squadra".

Dalla società, inoltre, è stata espressa la piacevolezza della condivisione con "Tommaso, il nostro custode del campo, diventato un membro amato della squadra, conquistando il cuore e la simpatia di tutti con il suo spirito allegro e la sua dedizione".



Riconosciuto anche il "contributo straordinario del Presidente onorario Natale Le Fosse, che ha abbracciato la nostra società con tutto il suo entusiasmo e il suo talento. La sua presenza si è rivelata un autentico tesoro, fornendo una spinta extra alla nostra squadra e alla nostra ambizione di trionfo".

“Il percorso che abbiamo intrapreso nel 2019 – hanno commentato il presidente Raffaele Pedace e il co-presidente Giuseppe Pugliese - ha raggiunto un lampio livello di successo. Siamo orgogliosi di aver costruito, insieme ad altri preziosissimi dirigenti,un progetto solido che ha fatto onore alla nostra comunità e ai valori sportivi”. Ora il Mirto Crosia è pronto a solcare nuovi campi, a lottare per nuove vittorie e a rappresentare con fierezza i propri colori.