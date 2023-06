“Un bambino che legge sarà un adulto che pensa”. Una verità incontrovertibile quella fissata nella frase dello psicologo statunitense Jerome Bruner che è stata eletta a leit-motiv dell'iniziativa promossa dall'Amministrazione comunale insieme al club di Cosenza dell'Innerwheel e in collaborazione con il Dipartimento di Culture, Educazione e Società dell'Università della Calabria, e dal titolo “Leggere! Come, quando, perché”. L'appuntamento è per venerdì 9 giugno, alle ore 17,30, al Chiostro di San Domenico. Al centro dell'incontro, l’importanza della “lettura precoce e condivisa”, proprio perché l’abitudine alla lettura è correlata positivamente con gli aspetti più diversi e rilevanti della vita. L'iniziativa si colloca nell’ambito del patto territoriale con la lettura che sta portando avanti l'Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso, in linea con le politiche pubbliche, europee e nazionali e con gli obiettivi indicati dallo stesso primo cittadino, volti a diffondere la cultura come valore importante ed imprescindibile su cui investire.

E sarà proprio il Sindaco Franz Caruso ad aprire l'incontro di venerdì 9 giugno con un suo indirizzo di saluto. “In diverse circostanze – sottolinea Franz Caruso nell'annunciare l'iniziativa di venerdì 9 giugno – ho avuto modo di esprimere la soddisfazione dell'Amministrazione che mi onoro di guidare per il risultato che la città di Cosenza ha conseguito negli ultimi tempi. Per la prima volta, infatti, dopo tanti anni, Cosenza figura tra le prime 200 città che leggono di più in Italia. Un risultato che abbiamo raggiunto grazie all'attività svolta dalla consigliera delegata alla Cultura, Antonietta Cozza, con l'iniziativa “LibriinComune” e con le altre attività finalizzate a conoscere gli scrittori, cosentini, calabresi e nazionali con lo scopo precipuo di invitare la città e i nostri giovani a leggere”.

All'incontro di venerdì 9 al Chiostro di San Domenico parteciperanno, inoltre, il prof.Roberto Guarasci, direttore del dipartimento Culture, Educazione e Società dell’Università della Calabria, e Rosellina Pietramala, Presidente dell'Associazione “L’Albero dei Sorrisi Odv”. Ad introdurre i lavori, Silvana Gallucci, Presidente del club di Cosenza dell'Innerwheel. A moderare l'incontro, Antonietta Cozza, consigliera delegata del Sindaco alla Cultura.

Previste le relazioni di Angela Costabile, professore ordinario di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione dell’Università della Calabria e di Daniela Valente, scrittrice e direttore editoriale della casa editrice “Coccole books”. Le conclusioni sono affidate alla prof.ssa Loredana Giannicola, Provveditore agli Studi della provincia di Cosenza. Nell’ambito dell’evento, la Presidente del club di Cosenza dell'Innerwheel, Silvana Gallucci, implementerà, grazie all'acquisto di libri per l’infanzia e alle donazioni di imprenditrici sensibili della scuola “MiniMondo” e del “Mondo di Lolly”, la biblioteca dei bambini che sarà intitolata a Rosanna Rovito, scomparsa di recente.