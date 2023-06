Frascineto cuore della 28°Rassegna culturale folkloristica per la Valorizzazione delle Minoranze Etniche – Progetto Caraffa. Lo scorso sabato 27 maggio è toccato proprio al centro frascinetese accogliere i colori, le musiche e i sapori della tradizione arbereshe riproposti nell’edizione 2023 dell’evento che raccogliere tutte le comunità a prevalenza albanofona del Meridione.

Intellettuali, studiosi, autorità del mondo accademico, istituzioni locali e regionali e delle scuole riunite dall’Associazione culturale “Progetto Caraffa, insieme agli istituti comprensivo “G. Sabatini” di Borgia (CZ) e omnicomprensivo polo arbëresh di Lungro (CS), con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Frascineto, all’interno dell’Auditorium “A. Croccia” per una mattinata di studio e confronti sulla figura di Vincenzo Dorsa, Albanologo, demologo e intellettuale progressista.

A portare i saluti per conto delle autorità locali e regionali il sindaco di Frascineto, Angelo Catapano, e l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo.

Nel pomeriggio, poi, la manifestazione folkloristica con il corteo dei gruppi-scuola che hanno sfilato per le vie di Frascineto insieme ai sindaci e ai gonfaloni delle comunità partecipanti, e a seguire le esibizioni con i balli, i ritmi e le musiche della tradizione arbereshe.

Nell’Auditorium comunale si sono esibiti i gruppi-folk promotori della Rassegna di Caraffa (CZ) e Lungro (CS) e poi, ancora, di Frascineto ed Eianina (CS), Firmo (CS), Civita (CS), Acquaformosa (CS), San Basile (CS), Barile di Ginestra (PZ), Falconara Albanese (CS), Vena di Maida (CZ), Casalvecchio di Puglia (FG) e Guardia Piemontese (CS).

Al termine della manifestazione, poi, la cerimonia conclusiva durante la quale sono stati premiati i gruppi partecipanti. Il primo premio assoluto è stato assegnato al Gruppo Folk del Polo Omnicomprensivo di Lungro. Per la Categoria interpretazione e tematica sono stati premiati in ordine i Gruppi di Falconara Albanese, Guardia Piemontese e Barile di Ginestra. Per la categoria Coreografia, primo posto a Vena di Maida, secondo posto Falconara Albanese, terzo posto Guardia Pimontese. Infine, per la categoria canto, sono stati premiati i gruppi di Casalvecchio di Puglia, Vena di Maida e Guardia Piemontese.