La Grande Storia e' passata da qui. Enotri, Bruttii, Greci, Romani, Bizantini, Arabi, Normanni...Pitagora, Erodoto, Annibale e tantissimi altri personaggi che abbiamo conosciuto sui libri di Storia hanno solcato la nostra terra. Ne conosciamo le gesta più importanti, ma molto spesso non ne conosciamo i risvolti e l'impatto che hanno avuto nella nostra Calabria e nella Sibaritide. CHI SIAMO, DA DOVE PROVENIAMO, DOVE ANDIAMO? Sono le imprescindibili domande che molto spesso nella nostra vita ci poniamo. Le nostre radici sono quelle dei Popoli del Mare o degli Enotri, dei Bruzi o dei Romani, dei Greci o dei Bizantini, sono Normanne o Spagnole? Oppure sono una straordinaria mescolanza di tutti i Popoli che hanno abitato, colonizzato e talvolta sconvolto la nostra terra? E tutto ciò è una debolezza o ne possiamo trarre una inenarrabile Forza? Non abbiamo una risposta definitiva, ma possiamo avviare un Percorso di Conoscenza quantomeno per comprendere ciò che per ovvi motivi di tempo, non ci è stato raccontato dalla Grande Storia. Per questo vogliamo dare inizio alla serie I Racconti della Storia, non per ripetere le lezioni che ascoltavamo con rapita attenzione sui banchi di scuola, ma per conoscere i dettagli, il contesto locale le tante, interessantissime microstorie che si sono intrecciate alla Grande Storia. Si inizia sabato 3 Giugno, al Palazzo San Bernardino, alle ore 19.30, discorrendo del rapporto problematico tra i Romani ed i Bruttii con il Prof. Gian Piero Givigliano, gia' professore di Storia Romana all'UNICAL, in un evento pensato, ideato ed organizzato dallo storico Mario Saccone e dalla CE.S.A.S. della Presidente Patrizia Crupi.