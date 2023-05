Campioni regionali. La squadra di calcio a 5 maschile dell’ITC “Luigi Palma” di Corigliano-Rossano vince a Catanzaro il torneo regionale dei Campionati Studenteschi e si prepara ad affrontare la finale nazionale in programma il prossimo mese di settembre a Palermo.

Orgoglio e soddisfazione a nome dell’intero Istituto sono stati espressi dal Dirigente Scolastico dott.ssa Cinzia D’Amico la quale, durante la riunione di martedì 16 maggio, ha informato della vittoria il Collegio docenti che subito dopo con un lungo applauso ha accolto la squadra di rientro da Catanzaro complimentandosi per il successo ottenuto.

Proprio nel capoluogo calabrese, presso il Campo Federale Catanzaro Sala, nella stessa mattinata di martedì i ragazzi del “Palma” hanno sbaragliato le squadre avversarie nella finale regionale conquistando il pass per la finale nazionale. Accompagnati dai proff Peppino Giovazzino, Giorgio Esposito e Francesco Florio, gli atleti si sono imposti in campo vincendo con il risultato di 6–3 contro la squadra dell’Istituto Omnicomprensivo di Soriano Calabro (Vibo Valentia). Un traguardo prestigioso per l’ITC “Luigi Palma” che va ad aggiungersi allo straordinario risultato conquistato a fine marzo nella disciplina Atletica Leggera - specialità corsa campestre, con lo studente Thomas Fekre della classe 2 A Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo classificatosi al primo posto nella propria categoria alla finale nazionale tenutasi a Caorle (Venezia).

Archiviata la fase regionale dei Campionati Studenteschi e incassati i complimenti di tutto il personale scolastico, la squadra di calcio a 5 - composta dagli studenti Gianluigi Bruno (2 A LSS), Vincenzo Mattia Biondino, Manuel Rotella e Pio Giuseppe Varcaro (2 B GeC), Manuel Manfredi e Loris Meschino (2 C AFM), Francesco Pio Longo (3 A LSS), Tommaso Natozza (4 A LSS), Francesco Curatelo e Carlo Giuseppe Gatto (3 A SIA), Gabriel Pio De Cicco (4 B GeC) - si prepara ora a scendere nuovamente in campo, con rinnovato entusiasmo, per lo sprint finale in Sicilia dove si misurerà con le squadre vincitrici di altre regioni italiane.