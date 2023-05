Dallo scorso 7 maggio, fino al prossimo 28 maggio, presso la prestigiosa sede della Galleria Nazionale di Cosenza, sarà possibile prendere parte al progetto espositivo SUD CONTEMPORANEO, e visitare la Mostra che ospita le opere di 21 artisti meridionali, protagonisti del panorama artistico contemporaneo.

La Mostra è frutto della sinergia tra la Società Publiepa, la Direzione Regionale Musei Calabria e la Regione Calabria, ed entra a pieno titolo fra gli eventi a sostegno del Brand Calabria Straordinaria.

SUD CONTEMPORANEO ha la direzione scientifica e la curatela di Melissa Acquesta, Curatore indipendente, Critico e Storico dell’arte, l’ideazione e l’allestimento di Franco Paternostro e il coordinamento dell’Arch. Rossana Baccari, Direttore della Galleria Nazionale di Cosenza.

Espongono per la Calabria Maurizio Cariati, Nicola Cozzi, Andrea Gallo, Franco Paternostro, Antonio Trimani, Antonio Tropiano; per il Lazio Evita Andujar, Arianna Matta, Maria Carmela Milano, Flavio Tiberio Petricca; per la Campania Marco Abbamondi, Max Coppeta, Generoso Spagnuolo; per la Puglia Dario Agrimi, Antonio delli Carri, Igino Iurilli; per la Sicilia Salvatore Alessi, Luigi Citarrella, Samantha Torrisi; per la Sardegna Daniela Frongia e Laura Saddi.

Le opere in Mostra, alcune delle quali degli inediti realizzati appositamente per il progetto, spaziano dall’arte concettuale alla video-arte, installazioni tattili e sonore, pittura, dalla scultura al multi-materico e alla fiber art, a dimostrare le diverse linee di ricerca, alla base della poetica dei diversi artisti, che viaggiano sugli stessi territori geografici presi in esame.

Il progetto haquindi l'obiettivo di presentare una selezione di artisti che sono nati, vivono o operano in maniera consolidata nel Meridione e aprirsialla riflessione sulle ricerche proposte interrogandosi sul se, come e quanto sia presente un comun denominatore.

Il focus territoriale si fa punto di partenza per una riflessione più ampia sullo stato dell'arte meridionale, dove il “SUD” non è confine ma punto di partenza.

Un appuntamento annuale dal 2023 fino al 2030, per riuscire a produrre un percorso completo, una “mappatura” della produzione artistica contemporanea pensata e realizzata nel Sud Italia.

Il nostro è un progetto ambizioso – sottolinea il Curatore, Melissa Acquesta – e vede l’esposizione di più di 50 opere realizzate da artisti provenienti da 6 regioni meridionali, una collettiva la nostra piena di confronti impegnativi, dialoghi, incontri/scontri o intrecci tra varie poetiche, generazioni, ricerche ed espressioni artistiche.

SUD CONTEMPORANEO porta la firma organizzativa della Publiepa di Pino De Rose, una delle società leader nell’organizzazione di eventi sul territorio regionale, a cui si deve negli ultimi anni la realizzazione di importanti festival, rassegne e progetti espositivi dalla forte vocazione culturale.

Ad avere il sostegno della Publiepa infatti sono la rassegna performativa ALTERED che ha animato per due gloriose annualità il borgo di San Fili, il programma di residenza artistica per il recupero della tradizione tessile calabrese SPIDERS che prende vita annualmente a Longobucco, tutti con la Direzione artistica di Acquesta, ed oggi si unisce SUD CONTEMPORANEO.