Sua Eccellenza l’Arcivescovo della Chiesa di Rossano Cariati Monsignor Maurizio Aloise, con animo grato al Signore, annuncia con gioia l'ordinazione sacerdotale di Don Marco Fazio che avrà luogo nella Cattedrale Maria Santissima Achiropita in Corigliano Rossano il 13 maggio 2023 alle ore 18:00 per mezzo dell'imposizione delle sue mani e la preghiera consacratoria. In preparazione alla ordinazione sacerdotale di Don Marco sono stati programmati tre appuntamenti di animazione vocazionale: 10 maggio alle ore 19:30 celebrazione eucaristica di preghiera per le vocazioni nell'unità pastorale di Thurio nella chiesa di San Nicola in località Fabrizio; 11 maggio alle ore 21:00 Veglia di preghiera per le vocazioni nella parrocchia di San Francesco di Assisi località Sorrento Crosia; 12 Maggio ore 21:00 Veglia Vocazionale Diocesana “Un meraviglioso poliedro” nella parrocchia di Santa Teresa di Rossano. Partendo proprio dal tema scelto per la veglia vocazionale diocesana, “un meraviglioso poliedro”, se si guarda questa figura geometrica si può notare che è un unico solido, ma presenta facce diverse, ed è questo che sotto l'invito di Papa Francesco siamo chiamati a guardare: la reciprocità delle diverse vocazioni. Ogni vocazione riflette il mistero di Cristo e la ricchezza del dono dello Spirito Santo nella Chiesa: la reciprocità e la comunione delle vocazioni esprimono pienamente il mistero della comunione della Chiesa, che fa risplendere la bellezza di Cristo. La vocazione è una chiamata che riguarda tutti. Parlare di vocazione, quindi, non significa limitarsi al mondo religioso, la Chiesa riconosce il valore di ogni vocazione e di ogni esperienza di vita che sia aperta alla gioia. Don Marco presiederà per la prima volta la celebrazione eucaristica giorno 14 maggio alle ore 18 nella parrocchia di Santa Teresa di Gesù Bambino a Rossano e il 20 maggio alle 18:30 nella parrocchia di S. Francesco d’Assisi in località Sorrento a Mirto Crosia.