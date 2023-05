Dai 10 mila quintali prodotti nel 2008 ai 380 mila del 2022; dagli ettari che nel 2008 erano tra gli 80 ed i 100 ai 1000 ettari raggiunti nel 2022. Le aziende aderenti al Consorzio sono triplicate nel giro di 15 anni e oggi rappresentano la quasi totalità dei produttori presenti nell'areale. La crescita, in termini di produzione, cammina di pari passo con una visibilità mediatica straordinaria, capace di raccontare nel mondo l’esperienza della produzione e dei territori. Solo nell’ultimo semestre: oltre 40 approfondimenti, più di 130 uscite e 50 testate giornalistiche tra tv, web e stampa regionale e nazionale, con una readership di quasi 28 milioni di utenti e 18 milioni contatti raggiunti sul web.

Sono, questi – sottolinea il Presidente del Consorzio della Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP Giuseppe Laria – i risultati ed i numeri di quello che può essere considerato un autentico modello virtuoso e che saranno approfonditi nel corso del Macfrut 2023, la fiera internazionale dell’ortofrutta in programma al Rimini Expo Center dal prossimo mercoledì 3 al venerdì 5 maggio, dove la virtuosa esperienza consortile meridionale sarà protagonista insieme alla Regione Calabria.

Sono due i momenti di approfondimento che, in particolare martedì 4, vedranno protagonista il Consorzio. – VALORIZZAZIONE DI DOP & IGP IN GDO. QUANDO LA CIPOLLA FA SORRIDERE … I CONSUMI: IL CASO DEL CONSORZIO DI TUTELA CIPOLLA ROSSA DI TROPEA CALABRIA IGP. È, questo, il titolo del primo incontro che promosso in collaborazione con Markup Gdoweek e Freshplaza, sarà ospitato dalle ore 11 alle ore 12,30 nell’area HALL B5/D5 – 021.

La Calabria: potenzialità e realtà. L’agricoltura in numeri. È stato chiamato a relazionare sul tema l’assessore regionale all’agricoltura Gianluca Gallo. Di valorizzazione dei prodotti della terra: comunicazione e innovazione del Consorzio tutela Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP parlerà, invece, il presidente Giuseppe Laria.

Comunicare il bello e il buono: il nuovo linguaggio della salute a tavola. È, questo, il tema dell’intervento a cura del biologo nutrizionista Antonio Galatà; Collaborare per crescere, invece quello di Natale Santacroce, imprenditore Santacroce Natale – OP Agrinsieme e Presidente dei Giovani Imprenditori vibonesi.

Gianni D’Alù, direttore vendite Gruppo Arena, Gianmarco Guernelli, buyer nazionale ortofrutta Conad, Claudio Mazzini, Responsabile Commerciale Settore Freschissimi, responsabile Commerciale Settore Ortofrutta Coop Italia si confronteranno, infine, su come valorizzare i prodotti IGP nell’ortofrutta.

COME INTERVIENE LA BUONA COMUNICAZIONE SULLE STATISTICHE DI VENDITA. ALCUNI CASI DI SUCCESSO DELLE IG CALABRESI. L’appuntamento è dalle ore 15,30 nello stand della Regione Calabria (Padiglione HALL B5/D5). Coordinati dal direttore marketing del Consorzio Daniele Cipollina, interverranno l’assessore regionale Gianluca Gallo, il direttore generale del Settore Agricoltura per la Regione Calabria Giacomo Giovinazzo, il Presidente Laria, Nerina Di Nunzio, docente universitario di comunicazione e marketing, Armando Caputo Maletta, consulente finanziario del Consorzio Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP, Albino Carli, Direttore del consorzio PPAS (Patata della Sila Igp), Marco Simoncini Responsabile Metrica Ricerche.