La Giunta comunale della Città di Cassano All’Ionio, su proposta del Responsabile dell’Area II - Socio Turistico Culturale, ha discusso e deliberato di approvare il Programma “Calabria terra di pace e fratellanza” che si pone l’obiettivo di coinvolgere una rete inter-istituzionale, la quale, attraverso azioni integrate e sinergiche e la condivisione di finalità e obiettivi, si ispira ai principi della Costituzione e delle Carte Fondamentali dei Diritti Umani in armonia con l’Enciclica Papale “Fratelli Tutti”. Nell’atto licenziato, si evince che l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianni Papasso, fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione. La proposta di adesione dell’ente locale cassanese era stata avanzata alla fine del mese di marzo scorso, a firma dell’avv. Roberto Ameruso, Sindaco di Tarsia, che in qualità di Comune capofila in collaborazione con l’Associazione “Colors for Peace”, ha approvato il Programma “CALABRIA TERRA DI PACE E FRATELLANZA”. L’Amministrazione Comunale di Cassano, in tale contesto, ritiene, pertanto, fondamentale l’organizzazione di manifestazioni, iniziative, eventi e momenti di aggregazione finalizzati alla diffusione di valori quali la solidarietà, la pace, la fratellanza, al fine di promuovere una società pacifica e solidale per lo sviluppo sostenibile, garantire l’accesso alla giustizia a tutti, contribuire alla costruzione di istituzioni efficaci, responsabili e solidali a tutti i livelli. La proposta progettuale in questione, prevede, in particolare, la partecipazione di varie istituzioni come: Comuni della Provincia di Cosenza; Istituzioni Scolastiche; Diocesi. L’organo esecutivo, ha, infine, dato mandato al Responsabile dell’Area II – Socio Turistico Culturale per l’adozione di tutti gli atti consequenziali, necessari per l’adesione dell’Ente al Programma “CALABRIA TERRA DI PACE E FRATELLANZA”.